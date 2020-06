Tutti al mare: tendenze costumi 2020

editato in: da

È finalmente arrivata la stagione dei costumi da bagno! Quali sono i trend di quest’estate? E come possiamo fare per declinarli al meglio sulla nostra fisionomia? Ecco qui qualche idea per voi per non farvi trovare impreparate nemmeno in spiaggia!

Tendenze costumi 2020: navy

Lo stile marina è un must have estivo: bianco e blu, bianco blu e rosso, ma anche blu e dettagli oro, un po’ come per le uniformi. Michael Kors ha portato in passerella un intero con tanto di piccole ancore dorate e di blazer e borsa abbinati: io lo trovo super!

Tendenze costumi 2020: righe e long dress

L’abito lungo è chic sia in spiaggia che fuori, se poi lo si indossa sopra ad un costume a righe non possiamo che essere in super trend estivo! Di che colore sceglierlo? Un costume multicolor sarà perfetto. Ricordate, le righe verticali allungano la figura, quelle orizzontali la allargano: tenetelo presente al momento della scelta!

Tendenze costumi 2020: sfumature terrose

Ocra, bordeaux, marroni, beige, verdi: tutte le sfumature della terra e della sabbia quest’estate saranno perfette, anche abbinate insieme tra loro, come sulla passerella di Dior. Questi sono colori insidiosi: fate in modo di sceglierli in accordo con il vostro sottotono in modo che vi facciano risaltare al massimo. Vi raccomando: occhiali XXL per un tocco da vera diva, anche in spiaggia.

Tendenze costumi 2020: fantasie

Che sia due pezzi o intero, il bikini in fantasia funzionerà benissimo! Abbinatelo ad accessori coloratissimi: cappello, zaino da spiaggia, ma anche ciabattine o infradito. Un suggerimento: le fantasie larghe tendono ad allargare e allargarsi. Se avete un seno importante o fianchi morbidi, quindi, preferite microfantasie o tinte unite.