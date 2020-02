editato in: da

La jumpsuit è un capo in indubbia ascesa: è facile da portare, non prevede di essere abbinato con altri capi di abbigliamento (ad eccezione per gli accessori) e si adatta a svariati tipi di fisionomia. Vediamo oggi se riesco ad aiutare Sandra ad evitare l’effetto palombaro!

Tuta intera o jumpsuit, istruzioni per l’uso: a chi sta bene

Attenzione attenzione: dovete scegliere il vostro modello con criterio. Se avete un fisico per cui è opportuno segnare il punto vita (come ad esempio le clessidre), preferite modelli con cintura, oppure aggiungetela voi (andrà benissimo anche un foulard). Se non volete segnare i fianchi o il lato B (come nel caso dei fisici a pera), cercate un modello con pantaloni palazzo, che cadano dritti senza fasciarvi. Se invece avete un fisico androgino con punto vita poco segnato, potete scegliere di metterlo in evidenza con una cintura molto sottile che vi aiuti a rendere blusante la parte superiore della tuta. Se volete allungare la figura, fate in modo di alzare il baricentro spostando il punto vita più in alto, o con la cintura già parte del modello di tuta, oppure aggiungendola voi.

Tuta intera o jumpsuit, istruzioni per l’uso: che accessori scegliere

L’idea di decontestualizzare mi piace anche se si tratta di tute: al posto delle sneakers potete mettere delle décolleté o degli ankle boots con il tacco e per completare il look una borsetta piccola a mano.

Tuta intera o jumpsuit, istruzioni per l’uso: occasioni d’uso

La jumpsuit non è adatta solo ed esclusivamente ad occasioni sportive, anzi: può essere perfetta anche come look da cerimonia, se il modello è adatto. Penso ad esempio a quelle con scollo a V, braccia scoperte (da coprire poi con un blazer se necessario) e pantaloni palazzo. Anche qui, gli accessori avranno un ruolo determinante: se l’occasione d’uso è elegante, meglio pochette e borsette a mano abbinate a sandali o décolleté alte, altrimenti, via libera a scarpe basse e shopper. In questo senso, la tuta è davvero un capo super versatile!