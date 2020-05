editato in: da

Il trench è uno di quei capi che io considero facenti parte della capsule capi base, ossia lo scheletro intorno a cui ruota tutto il nostro guardaroba. La linea del trench è un classico, viene identificato con il capo spalla leggero e sfoderato con la cintura in vita, normalmente di colore beige. Bene, personalmente ho una visione un po’ più ampia di questo capo di abbigliamento e credo che possa essere adattato un po’ a tutti i fisici e a tutti i colori… se si sa come sceglierlo! Ecco qui qualche spunto per voi.

Trench, idee su come abbinarlo: posh

Il trench non è un capo spalla elegante in senso stretto, ma possiamo renderlo elegante noi con quello che ci abbiniamo. Nulla ci vieta di indossarlo con pantaloni palazzo e sandali alti, ad esempio. Se poi al posto della shopper optiamo per una borsa a mano, il gioco è fatto.

Trench, idee su come abbinarlo: easy

Il trench nascerebbe come giacca adatta a condizioni climatiche non proprio favorevoli, per capirsi, a vento e pioggia: allora usiamolo come tale! Non appena vedete nuvole all’orizzonte… taaac! Fuori il trench dall’armadio! Potete indossarlo con accessori super easy, come ad esempio uno zainetto al posto della solita borsa a spalla: easy chic!

Trench, idee su come abbinarlo: non in beige

Il fatto che il colore classico del trench sia il beige, non significa che il trench debba per forza essere beige. Potete optare per nuance diverse, come il verde, il verde militare, il blu, il nero… a seconda di quello che avete già nell’armadio, dei capi con cui lo abbinereste e di quali sono i vostri colori. Se invece desiderate proprio il beige, tenete presente che anche di questo colore esistono varianti calde e varianti fredde: accordatelo al vostro sottotono e non sbaglierete.