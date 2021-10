Il nero è un colore molto versatile e che è fortemente distintivo e caratterizzante di uno stile specifico. A mio avviso, c’è tanto “pregiudizio” intorno a questo colore. Molti pensano che se uno si veste di nero lo fa perché non ha coraggio di indossare altri colori, o che non li sa abbinare, o che non abbia voglia di uscire da uno schema mentale facile.

Io non la penso così. È possibile che succedano tutte queste cose, ma posso assicurarvi che, nel mio lavoro di consulente d’immagine, ho incontrato tante donne che non solo si sentivano a proprio agio con il nero, ma a cui proprio piaceva, perché era adatto al loro stile. E chi sono io per andare contro ai loro gusti personali? Il mio lavoro sarà quello di dar loro delle idee per indossarlo al meglio, assecondando il loro fisico e la loro personalità!

Total black, il nero è protagonista dell’autunno: sulle passerelle

Anche per questo autunno, il nero è stato proposto in molte versioni sulle passerelle della stagione Fall Winter 2021. Lo vediamo da Chanel, maison per la quale è un po’ un marchio di fabbrica, da Dior in un mélange bianco e nero meraviglioso, ma anche da Philosophy, abbinato ad anfibi che rendono il look grintoso e super rock, o da Etro, in versione sexy e femminile.

Total black: il nero in versione street style

Fiammetta Cicogna, ad esempio, indossa un look total black che spezza con un accessorio colorato: la borsetta rigida a mano. Rende il tutto più grintoso e rock scegliendo anfibi dalla suola cargo e occhiali futuristici: prendere nota!

Total black: capi spalla cool

Il nero si presta molto bene ad essere indossato anche come capo spalla: perché non provare con un piumino? Attenzione però: deve essere particolare. Quindi una versione XXL andrà benissimo, morbido e lungo fino alla vita o anche oversize e lungo fino alle caviglie. Se siete delle fashion addicted, potete abbinarlo ad una gonna o ad un abito mini e accessoriarlo con con mocassini chunky, come fa Caroline Daur.

Total black: rock style

Come dicevo sopra, il nero può essere fortemente distintivo di un certo stile, ad esempio lo stile rock. Abbinato a dettagli metallici, calze velate (ma non troppo) e occhiali oversize funziona benissimo. Il tocco attuale e contemporaneo lo aggiungono le scarpe con la suola grossa.

Total black: ladylike style

A proposito di quanto il nero possa essere versatile, guardate come si presta a creare uno stile super femminile e ladylike. Gli stivali alti, i collant lavorati e borsa a mano (una delle ultime creazioni di Fendi), sono gli accessori perfetti per un look in gonna a pieghe e blazer in versione total black.