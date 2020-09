Tendenze colori autunno inverno 2020/2021: ecco cosa ci aspetta

editato in: da

La stagione autunnale ormai è iniziata ed è giunto il momento di dare un’occhiata a quali saranno i colori che troveremo in ogni dove tra qualche settimana. Ecco qui un recap delle tendenze colore per il prossimo autunno inverno.

Tendenze colori autunno inverno 2020/2021: bianco

Il bianco d’inverno è un classico che ritorna ogni anno, un po’ come il nero (vedere foto sotto). Va bene sia in versione total look sia spezzato da altre note di colore (o dal nero).

Tendenze colori autunno inverno 2020/2021: nero

Come si diceva, il nero è un altro classico della stagione invernale, che viene reinterpretato in modi diversi a seconda della maison e dello stilista. Ad esempio nel caso di Giambattista Valli, nella foto sotto, con dettagli oro e piume.

Tendenze colori autunno inverno 2020/2021: beige

Il beige è un altro di quei colori che in autunno ci permette di andare sul sicuro. Se vogliamo renderlo più autunnale, basterà indossarlo con tutti i toni del bosco, dal verde al testa di moro, al bordeaux, al cuoio. Se invece preferiamo accostamenti più light, anche i toni pastello del rosa e dell’azzurro sono deliziosi.

Tendenze colori autunno inverno 2020/2021: rosso

Il rosso d’autunno funziona sempre. Se non ve la sentite di indossarlo in modalità total look, potete spezzarlo con altri colori, nero, ma anche cuoio o metal (attenzione solo al rischio “Jingle Bells”: non si sa mai).

Tendenze colori autunno inverno 2020/2021: grigio

Delizioso con tutta la gamma dei colori pastello, con il colori cuoio, con il nero e con il blu navy. In versione business, anche con nero e bianco è una garanzia.

Tendenze colori autunno inverno 2020/2021: giallo

Qualche colore più luminoso si è visto anche sulle passerelle del prossimo autunno inverno: tra questi il giallo, declinato però in versione morbida eco pelliccia con frange, come sulla passerella di Bottega Veneta.