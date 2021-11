Tartan: ispirazione per l’inverno

Ho una bela sciarpa tartan che non so mai come mettere: cosa mi consigli?

Il tartan è una fantasia prettamente invernale: ricorda infatti sciarpe calde, gonne in lana e look per le feste! Ma il tartan non è solo questo: è un patten che possiamo indossare anche lontano dalle feste in look glamour, eleganti, ma anche casual. Vediamone insieme qualcuno!

Come indossare il tartan: reale

Quando si parla di tartan, non possiamo non pensare alla mitica duchessa di Cambridge, ossia Kate Middleton, che ogni tanto sfodera con grande grazia ed eleganza, cappottini tartan in blu, sciarpe in rosso e chi più ne ha più ne metta. Portato come lo mette lei, quindi con capi tono su tono o che ne riprendano i colori e accessori molto ladylike, il tartan diventa subito classy e stiloso. Ma non è l’unico modo di indossarlo!

Come indossare il tartan: grintoso

Guardate ad esempio come porta il tartan la super top Irina Shayk: intanto sceglie un mix di colori insolito, come giallo e viola. Poi aggiunge un paio di stivali kombat alti quasi fino al ginocchio, che rendono l’insieme super grintoso. Ovviamente, non tutte noi comuni mortali abbiamo le gambe di Irina Shayk, quindi che fare? Beh, possiamo limitarci alla giacca in fantasia e indossare un paio di pantaloni cropped. I kombat boots invece fanno anche per noi! Il fatto di optare per un mix colori meno “classico” comunque resta la scelta migliore per rendere il tartan più moderno e fresco.

Come indossare il tartan: classy

Potete indossare il vostro cappotto tartan anche in versione classy chic, abbinando ad almeno un capo in colore a contrasto, come fa Amanda Holden. Se volete aggiungere un po’ di grinta all’insieme, via le pumps, che invecchiano, e mettete un bel mocassino chunky, magari con calze coprenti. Se le gambe sono il vostro punto di forza e siete under anta, potete osare anche con un collant in microfantasia!