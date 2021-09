editato in: da

Il tailleur è un capo che spesso viene considerato classico e magari anche un po’ “vecchiotto”: bene, è ora di capire come fare per sdrammatizzarlo e renderlo super cool, anche per un rientro in grande stile! Con questo post vedremo insieme qualche idea di look per renderlo portabile anche in ufficio.

Tailleur, rientro in grande stile: coloratissimo

Volete indossare il tailleur? Bene allora dimenticate i colori scuri e basic e partite alla grande con toni luminosi e coloratissimi, anche da mixare tra loro! Vanno benissimo anche colori sorbetto, da spezzare con sfumature più decise e accese, anche a contrasto.

Tailleur, rientro in grande stile: con le sneakers

Il tailleur colorato lo avete già, ma volete un tocco di stile extra? E allora andate di sneakers! I modelli chunky non sembrano voler mollare la presa: con il tailleur saranno perfette! Potete sceglierle in versione total white o con inserti colorati. Completate il tutto con una micro bag e sarete davvero super cool.

Tailleur, rientro in grande stile: con la t-shirt stampata

Non siete tipi da tailleur colorato? Allora via la camicia (troppo seriosa) e benvenuta una bella t-shirt boy, preferibilmente a girocollo. Se non ce l’avete, optate per una t-shirt stampata, in modo da dare un tocco grintoso a tutto l’insieme. Una collana dorata bold sarà poi l’accessorio perfetto.

Tailleur, rientro in grande stile: toni pastello e stivaletti texani

Il segreto nella moda è sdrammatizzare, decontestualizzare. In sostanza, mettere un capo o un accessorio insieme ad un altro che nessuno si aspetterebbe! Come realizzarlo in pratica? Mettendo uno stivaletto in stile Texas insieme ad un tailleur dai morbidi toni pastello. Urban chic!

Tailleur, rientro in grande stile: doppio petto

Se non siete il tipo che osa e preferite abbinamenti che non escano più di tanto dalla vostra comfort zone, allora andate con il tailleur dal taglio più classico. Se avete un fisico asciutto e volete creare volume e movimento nella parte dell’addome e del seno, optate per un taglio a doppio petto: in questo modo, muoverete la figura. Abbinatelo a pantaloni preferibilmente palazzo, da portare con calzature con un po’ di tacco.