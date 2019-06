editato in: da

L’estate si avvicina a grandi passi, finalmente, e non possiamo certo farci trovare impreparate! Quali sono gli accessori must have che dobbiamo essere certe di avere con noi in spiaggia? Pochi, ma essenziali: eccoli qui.

Summer essentials, gli accessori immancabili da spiaggia: la borsa

La borsa da spiaggia è fondamentale. Potete sceglierla oversize in tela a righe, come questa proposta da Chanel (pregasi notare anche le ciabattine, di cui parlerò più in basso), oppure in paglia, oppure potete decidere per una coffa siciliana, come quelle proposte da Dolce&Gabbana, che per inciso sono le mie preferite.

Summer essentials, gli accessori immancabili da spiaggia: gli occhiali

Gli occhiali sono un must have assoluto: al di là di una questione di glamour, sono indispensabili per proteggere gli occhi dai raggi del sole ed evitare che si arrossino a fine giornata. Altra cosa molto importante: gli occhiali vanno acquistati di qualità (e ve lo dice una che ha lavorato nell’occhialeria e ne sa qualcosa). Sono un accessorio che ha a che fare con i vostri occhi e con la vostra vista. Acquistare occhiali a costi super contenuti che magari montano lenti scadenti, può tradursi in un danno per la vostra salute visiva.

Summer essentials, gli accessori immancabili da spiaggia: il cappello di paglia

Fa così diva in Costa Azzurra! Io lo amo, soprattutto a tesa larga, ma anche in versione Borsalino o Panama, più facile da indossare. Oltre a proteggervi dal sole, aggiunge immediatamente un tocco di glamour al vostro look.

Summer essentials, gli accessori immancabili da spiaggia: le ciabattine

Le ciabattine da spiaggia, o gli infradito, sono un altro accessorio di cui non si può fare a meno. Io personalmente indosso più spesso gli infradito, ma state all’erta perchè la ciabattina da spiaggia, soprattutto quella trasparente, promette di diventare un vero trend per quest’estate!