Stile e funzionalità. E’ sneakers Mania!

E’ sneakers mania: la scarpa più comoda del mondo, non passa mai di moda, sta bene a tutte e sa vestirsi dei vestiti più trendy per accontentare anche le it girl più pretenziose.

Gli addetti ai lavori lo sanno, per questo le nuove collezioni dedicate alle sneakers coniugano perfettamente stile e funzionalità. In fondo la vera tendenza del momento è riuscire a essere comode e pratiche ma con classe. E con le scarpe ginniche delle collezioni P/E 2020 l’impresa non è affatto impossibile.

Basti pensare alla linea OYA MAX&Co.: si tratta di scarpe realizzate in tecno-maglia lavorata a rilievo per creare un effetto tridimensionale di una rete su uno sfondo a contrasto.

La chicca in più? Sono disponibili in una palette di colori ultraglamour capace di accontentare i gusti di tutte: dal corallo al bordeaux passando per l’ottanio, oppure in versione color block bianco/giallo/kaki o bianco/nero/blu.

Innovazione, tecnologia, grinta e dinamicità, invece, sono le qualità che caratterizzano i modelli adidas LXCON firmati White Mountaineering, le cui nuance non sono state scelte a caso. A ogni colore, infatti, corrisponde un preciso elemento strutturale della scarpa che è disponibile in due versioni ultra chic: la prima sfoggia l’inconfondibile mix di sfumature nere, blu e bianche che contraddistingue WM, mentre la seconda si tinge di una palette 100% outdoor basata sulle gradazioni del verde kaki, dell’arancione e del marrone.

Scarpe da tennis esclusive per la combo stellare formata da LuisaViaRoma e Lil Jupiter e K-Swiss che hanno realizzato una collezione stilosissima che mixa le court trainers e i modelli classici anni ’90 rivisitati in chiave moderna e attualizzati. Tra i tratti distintivi di questa linea, i dettagli in pelle nera e navy e quelli iridescenti che sottolineano il design della scarpa e ricordano il motivo spaziale creato da Lil Jupiter per la versione originale.

Wushu, invece, si ispira all’arte marziale con i due modelli Tiantan e Master che vengono proposti in infinite varianti che attingono sia alle palette colori più attuali che alla fantasia ed all’ecletticità dei suoi creatori. Le sneakers Wushu con il loro design che si identifica nell’antico simbolo RUYI, amuleto degli imperatori e icona di saggezza spirituale, si fanno espressione di rigore ed equilibrio.

A chi invece cerca il gusto della libertà, e alle amanti dell’animalier, ci pensa Gioseppo: per la collezione P/E2020 il brand si è infatti ispirato al continente africano e alla stampa animalier con inserti e dettagli selvaggi, zebrati, leopardati che diventano tratti distintivi sulle tonalità neutre del bianco, del beige, dei nude e della terra. E con ai piedi una scarpa wilde, sarà più facile affrontare con grinta la giungla quotidiana!

E se la moda non la si vuole seguire, ma la si vuole creare e dettare, allora il posto giusto è HERE, che per il settore sneakers si avvale della prestigiosa presenza di Nike, adidas Originals, Converse, Dr. Martens, Fila, Jordan, Puma, Reebok, Tommy Hilfiger, UGG, Vagabond, Vans, VRL e della prima special edition di Bata per AW LAB. Un classico store per l’industria sporty? Macché, si tratta di un luogo esclusivo che racchiude le collezioni limited edition dei principali brand internazionali di sneaker, street apparel e lifestyle, con l’ambizione di diventare fulcro e fucina di idee modaiole nel quale le donne ispirano (e si ispirano a) altre donne. Perché si sa, con la scarpa giusta ai piedi, diventare regine di stile è una questione di… sneakers!