editato in: da

Parole tra i capelli, in senso letterale: ecco che cosa sono gli statement hair pins, ossia le forcine realizzate con parole che raccontano qualcosa. Una delle prima a sfoggiarle è stata Valentina Ferragni, che, durante la fashion week, ne ha sfoggiata una con scritto “Social Woman”. Anche in giro per il mondo però questo trend sembra stia spopolando… vediamo un po’ qualche scatto.

Statement hair pins: le frasi tra i capelli sono il nuovo trend

Thanks, boy, yes, error, earth… suoi capelli ci possiamo scrivere qualunque cosa. E’ un modo come un altro per esprimere la nostra personalità e creatività in modo brioso e divertente. Personalmente mi piace molto!

Statement hair pins: con il nome di un brand

Se non abbiamo nulla da dire, possiamo comunicare come ci piace vestirci, nel dettaglio qual è il brand che amiamo indossare. Dal momento che questi fermagli sono parecchio voluminosi, l’ideale è metterli dietro o su un lato della testa,pettinando i capelli con la riga laterale.

Statement hair pins: con il logo di un brand

Non volete dichiarare il marchio che vi piace di più? Allora optate per il logo del brand: come un questa foto dalla sfilata di Versace, in cui Bella Hadid sfoggia una forcina con delle piccole teste di Medusa, logo della maison, abbinate agli orecchini. Il capello stiratissimo aiuta a far risaltare la forcina, indossata proprio sopra l’orecchio.

Statement hair pins: con perle e pietre

Per le più bon ton che non vogliono scrivere sulla tra i capelli ma che amano comunque acconciarsi alla moda, le alternative non mancano: ad esempio delle forcine in perle e pietre da portare anche accoppiate. per aggiungere un tocco di luce al viso.