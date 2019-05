Sneakers time: ecco qualche look da copiare

editato in: da

Le sneakers sono in assoluto la scarpa più comoda che c’è, oltre che la più versatile. Si prestano infatti ad essere abbinate in mille modi, tutti super sportivi e facilissimi. Vediamo insieme qualche modello tra i più trendy e qualche idea su come indossarle con stile.

Sneakers time: le Stan Smith Adidas

Modello intramontabile, a qualsiasi età! Sceglietele con il tallone del colore che preferite, ma, in linea di massima, per il resto preferitele bianche: saranno molto più facili da abbinare e vi legheranno meno. Un’idea di look? La maglia a righe in stile marinière resa più cool da un jeans relaxed fit.

Sneakers time: le Vans

Le Vans esistono in mille colori! Il mio suggerimento è quello di preferire la classica allacciata e di sbizzarrirvi, scegliendo il colore che vi piace di più! Potete poi abbinarle al vostro look scegliendo un dettaglio con cui coordinarle, come la stampa sulla t-shirt ad esempio. Vi raccomando solo una cosa: evitate il pendant con la borsa o lo zainetto. Invecchia e spegne tutto il look!:

Sneakers time: le Converse

Un po’ come le Stan Smith: una garanzia! Se avete caviglie e polpacci sottili, provatele anche alte, altrimenti preferite il modello basso. In caso scegliate il modello alto, indossatele preferibilmente con la gonna o gli shorts, mentre le basse con jeans o pantaloni, in modo da slanciare le gambe. Per me bianche sono un passe partout, ma se già ne avete un paio, allora optate per un colore, da abbinare al vostro look a seconda del vostro umore!

Sneakers time: le Superstar Adidas

Ho sempre considerato le Superstar come la versione grunge delle Stan Smith! Indossatele con un jeans ripped e con una felpa con il cappuccio oppure con una camicia checked, da portare anche aperta su un top a contrasto. Look facilissimo e comodissimo!