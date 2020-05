Shopping list in giallo: happy yellow!

editato in: da

Il giallo è proprio un colore che mette di buonumore! Super energizzante, allegro ed estivo, aggiungerne un tocco al nostro look migliora considerevolmente il nostro tono di umore, parola di esperta… di stile!

Shopping list in giallo: dalle sfilate

Nelle sfilate della primavera estate il giallo si è visto un po’ dappertutto, in tutte le sue sfumature. Ecco qui sotto ad esempio un outfit della sfilata di Alexandre Vauthier: un look dal taglio semplice reso unico dall’abbinamento con il copricapo piumato. Vezzi da sfilata, certo, ma la combinazione di giallo e nero funziona.

Shopping list in giallo: come abbinarlo

Il giallo, come tutti i colori, va abbinato alla nostra carnagione, scegliendo una sfumatura più calda o più fredda a seconda del tono della nostra pelle. Ad esempio, quello della foto sopra è un giallo freddo, che sarà adatto a chi ha sottotono freddo per l’appunto. Il giallo della foto sotto viceversa è una tonalità calda, più adatta a chi ha sottotono caldo. Per la varie combinazioni di colore con cui abbinarlo, vi rimando a questo mio articolo sul giallo.

Shopping list in giallo: abbigliamento

Ammetto che un total look in giallo può essere difficile, ma risulta più semplice se lo spezziamo con colori neutri come il denim, il bianco o il nero, come nel caso dell’abito qui di seguito.

Se le sfumature sono invece più tenui, possiamo pensare di abbinarlo con colori analoghi, come ad esempio tutta la gamma dei pastello, oltre ovviamente al denim.

Anche la biancheria in giallo ha il suo perché! Sottovesti, camicie da notte, completini… possono anche funzionare come alternativa al nude, se abbiamo la pelle particolarmente chiara.

Shopping list in giallo: accessori

Ecco, gli accessori in giallo sono i miei preferiti: scarpe, borse, occhiali, foulard… sono un ottimo modo per aggiungere un po’ di giallo al nostro look senza esagerare, espediente comodo per chi vuole indossare questa sfumatura, ma non la ama alla follia (come nel mio caso!). Fate in modo che sia l’unico colore forte in tutto il vostro outfit e la resa sarà spettacolare… fidatevi!