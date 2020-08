Shopping estivo a tema: è il momento del rosso!

editato in: da

Il rosso è un colore che mi piace molto, anche declinato in versione estiva e perfino in versione total look! Mi rendo conto però che possa risultare difficile, quindi ho pensato con questo post di darvi qualche consiglio di shopping per inserire un po’ di rosso nei vostri outfit a prova di caldo!

Shopping estivo in rosso: mare in città

Gli abiti che fanno venire voglia di mare, se siamo abbronzate possiamo portarli anche in città, l’importante come sempre è farlo con intelligenza, quindi senza scollarsi o scosciarsi troppo.

Shopping estivo in rosso: di giorno e di sera

Il rosso è un colore bellissimo indossato di giorno, ma anche di sera! Anzi, lo stesso abito anche lungo, portato con accessori diversi, può cambiare completamente: con un paio di sandali alti, anche gioiello e una pochette a mano sarà perfetto per la sera. Con un sandalo caprese e una borsa in paglia sarà invece un look perfetto da giorno.

Shopping estivo in rosso: un capo che si faccia notare

Che si faccia notare e che ci faccia notare! Una blusa rossa sarà l’ideale per voi se volete dare luce al viso, magari al rientro dalle ferie, quando avete ancora l’abbronzatura da vacanze e l’aria rilassata! Abbinatelo con i jeans o anche con un pantalone bianco: l’effetto wow sarà assicurato!

Un pantalone rosso è perfetto per voi se le gambe sono il vostro punto di forza. Abbinateli con una t-shirt bianca e una giacca in denim oppure con una blusa in fantasia che riprenda lo stesso punto di rosso. Accessori basic in toni neutri e avete il vostro look di rientro dalle ferie!

Volete sapere come porto io il rosso? Sotto forma di accessori e dettagli! Una borsa o un paio di scarpe (più spesso le seconde) e via: ecco servito il tocco di colore che rende un look più grintoso!