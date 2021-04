editato in: da

Serena Rossi ha una bellezza solare e mediterranea. È molto elegante e devo dire che cercando tra i suoi look non ho fatto fatica a trovare delle foto da potervi mostrare per commentarli insieme. Vediamo un po’ se si è sempre saputa valorizzare in tutte le situazioni.

Serena Rossi, la pagella dei suoi look: a Sanremo

Serena a mio avviso era decisamente valorizzata dal taglio dell’abito Giorgio Armani che ha sfoggiato sul palco dell’Ariston. I colori forse potevano essere un pochino più decisi, per esaltare al massimo la sua carnagione, ma nell’insieme il look era fresco ed elegante. Anche l’acconciatura e il make up erano discreti e raffinati. Per me promossa, voto 8 e mezzo.

Serena Rossi, la pagella dei suoi look: a Venezia in borghese

Bellissima! Qui Serena mi piace un sacco: il mix nero e verde è azzeccatissimo e aver illuminato il tutto con una giacca bianca dal taglio morbido è esattamente il tocco che ci voleva. I dettagli gold scaldano il tutto e rendono il look fresco e portabile. Perfetta! Voto 9.

Serena Rossi, la pagella dei suoi look: a Venezia sul red carpet in nero

Allora: l’abito è elegantissimo e la scollatura le dona, perché mette in mostra le spalle, che sono uno dei suoi punti di forza. Anche il bustier un pochino glitter illumina il “solito nero”. Quello che non mi convince qui sono il make up e l’acconciatura: troppo ingessata, troppo laccata… delle semplici onde morbide sarebbero state perfette. Ottimi invece gli orecchini importanti. Voto 7 e mezzo.

Serena Rossi, la pagella dei suoi look: a Venezia in borghese con pantaloni in pelle

Allora, qui la valutazione è difficile: apprezzo molto la scelta del pantalone in pelle grintoso, ma l’insieme con la camicia decorata in pizzo e la décolleté a punta non mi entusiasma. Mi sembra un look un po’ forzato, meno aderente alla sua personalità. Voto 7.

Serena Rossi, la pagella dei suoi look: a Venezia sul red carpet in rosa

Un po’ di colore sul red carpet! Il tono di rosa non mi dispiace, ma l’abito non rende giustizia a Serena: cade arricciato sulla schiena e fa le borse sulle spalline. In più il fiore maxi appesantisce tutto. Belli invece make up e acconciatura. Voto 6 e mezzo.