Sandali a piede nudo: i più leggeri dell’estate!

I sandali a piede nudo sono un vero must have estivo. Sono leggerissimi, comodissimi e super freschi, perfetti sia da mare che da città. Va da sè che con un sandalo di questo tipo l’imperativo è che i piedi abbiano una perfetta pedicure da sfoggiare, anche naturale, ma comunque impeccabile. Vediamo insieme qualche idea su come abbinarli.

Sandali a piede nudo: Ines de la Fressange

Chi ha fatto di questa calzatura uno statement è Ines de la Fressange, che anche nel suo libro “La Parigina” li cita tra le calzature indispensabili. Vanno benissimo sia per un look da giorno che per un outfit casual da sera. Se li portate con la caviglia a vista, attenzione alla scelta del cinturino: se volete slanciare la caviglia, fate in modo che sia basso sul collo del piede.

Sandali a piede nudo: Charlotte Casiraghi

Un’altra donna emblema del look effortless chic è Charlotte Casiraghi, che indossa spesso questo genere di sandali. Come vedete dalla foto sotto, anche abbinati ad un semplice abito bianco fanno la loro figura. Questi sono metal, ma se li indossate con il bianco potete sceglierli anche colorati, magari da abbinare alla borsa.

Sandali a piede nudo: Alessandra Ambrosio

Anche la super top di Victoria’s Secret Alessandra Ambrosio porta spesso questi sandali. Nella prima foto, indossa un modello gioiello e lo abbina ad uno short bianco e ad una camicia coloratissima. Il mix è vincente, soprattutto d’estate. Se le gambe non sono il vostro punto di forza, ma vi piace l’idea di indossare qualcosa di fresco, al posto degli shorts potete optare per una gonna in lino morbida che arrivi al ginocchio,

Qui la top indossa il modello classico di infradito a piede nudo con un vestitino super estivo: questo genere di look è l’ideale per il mare. Da sera, basterà aggiungere una giacca in denim.