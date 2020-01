Cosa non farti scappare prima che finiscano i saldi!

editato in: da

L’anno nuovo è ormai arrivato e sono ancora in corso i tanto sospirati saldi invernali. A qualche settimana dalle Feste e dai tanti regali fatti e ricevuti, non vediamo loro di farci delle “sorprese” tutte per noi e i saldi sono l’occasione giusta per soddisfare qualche capriccio, rifarci il guardaroba e iniziare a vedere i capi della nuova collezione per arrivare pronte alla primavera estate 2020.

Gli sconti, che oscillano tra il 30 e 50% ci daranno la possibilità di acquistare dei capi magari troppo costosi e che ora diventano più abbordabili.

Cosa comprare ai saldi invernali 2020? Grazie alle tante occasioni in vetrina possiamo optare per i capi di tendenza che più desideravamo, dagli stivali, ai cappotti. Naturalmente dobbiamo ragionare e non acquistare cose che il prossimo anno non andranno più di moda. Ecco allora qualche dritta su capi invernali che saranno anche un must della Primavera.

Gli stivali texani

Se ancora non ne possediamo un un paio, questo è il momento di acquistarli.

Gli stivali texani infatti, sono tra i più gettonati dell’autunno inverno e conquisteranno, senza alcun dubbio, un posto tra le tendenze della primavera estate.

Gonna tartan

Già da qualche anno lo scottish style è assoluto protagonista della stagione fredda e non si appresta e sparire dalle passerelle. Se, dunque, non abbiamo ancora acquistato la famosissima gonna tartan, con i saldi possiamo assolutamente rimediare!

Gli stivali al ginocchio

I tronchettti alla caviglia stanno passando di moda, sono tornati invece gli stivali al ginocchio, gli unici che contano in questo autunno/inverno e che saranno la vera tendenza anche del prossimo. Dunque se ancora non li abbiamo, è il momento di lasciarci sedurre da questo modello così fetish.

Sneakers

Quanto sono belle le sneakers, soprattutto indossate con i vestitini sia in inverno che nella stagione calda. Quelle vintage soprattutto, torneranno di tendenza per tutto il 2020.

Pelliccetta ecologica

Questo è l’inverno della pelliccia colorata, e durante i saldi possiamo permetterci questo acquisto un po’ folle.

Occhiali da sole

Le belle giornate sono alle porte e gli occhiali da sole tornano ad essere indispensabili. Ecco perché dobbiamo assolutamente approfittare dei saldi e acquistare i modelli intramontabili che sappiamo che non passeranno mai di moda, come la montatura cat eye. Un cult!