Il rosso è un po’ per antonomasia il colore del Natale, no? Almeno per me, l’albero, a parte un anno in cui l’abbiamo decorato in blu e argento, è sempre stato rosso e oro. Il rosso è un colore vivace, allegro, frizzante e che sa di festa. Ecco perché ho raccolto qui una serie di idee di shopping a tema rosso per il vostro Natale!

Rosso Natale, idee regalo in rosso: abbigliamento

Il piumino rosso da mettere in inverno è super! Caldo e morbido, fa subito pensare alle vacanze in montagna.

Per l’amica o la figlia super fashion, invece, l’abito rosso sarà un acquisto azzeccatissimo per farla sentire protagonista del Natale!

Rosso Natale, idee regalo in rosso: accessori

Scarpe e borse si sa, piacciono tanto a noi donne. A parte le décolleté o le ballerine, che rosse sono deliziose, perché non provare con un paio di sneakers? Pratiche e funzionali, sono l’ideale per questo periodo incerto, in cui la comodità è diventata uno stile di vita.

Se invece volete stare più sul basic, con una borsa rossa non sbagliate mai. Sarà il dettaglio di colore giusto per creare un punto focale nell’outfit.

E che dire di una montatura rossa? Perfetta per chi vuole attirare l’attenzione sul viso, illuminandolo e aggiungendosi un dettaglio di carattere.

Rosso Natale, idee regalo in rosso: per stare a casa

In questo periodo in cui ci viene chiesto di stare a casa il più possibile, un regalo in rosso per starsene comodi è proprio quello che ci vuole! Potrebbe essere un pigiama modello tuta intera, per maratone di serie TV davanti al divano…

… oppure un paio di morbidi calzini che ci facciamo portare con noi tutta l’allegria delle feste, tra i nostri cari, in famiglia!