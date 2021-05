Rosso corallo: idee di look e di shopping per l’estate

editato in: da

Il rosso corallo è un colore fresco, luminoso e perfetto per questo periodo dell’anno. Vediamo insieme qualche idea per indossarlo con stile e qualche idea di shopping a tema rosso e corallo per l’estate!

Rosso corallo, idee di look: il blazer

Se nell’armadio ne avete già uno blu, allora è il caso di aggiungerne uno colorato: il color corallo per un blazer è un’ottima idea. Potete portarlo sopra il denim, anche in versione shorts e pensare ad un modello oversize, piuttosto che ad un modello fitted, in modo da ottenere un look più casual.

Rosso corallo, idee di look: ton sur ton

Il ton sur ton è un ottimo modo di indossare il corallo, sovrapponendo una sull’altra le varie tonalità più o meno cariche di colore. In modalità estiva, quindi con tessuti fluttuanti e leggeri, è l’ideale!

Rosso corallo, idee di look: l’abito a manica lunga

Se sentite di non volervi scoprire troppo e preferite coprire le braccia, un abito color corallo è un’opzione da tenere in considerazione. Se il punto vita è il vostro punto di forza, sottolineatelo con una cintura, un marsupio super chic o un foulard legato in vita. L’importante però sarà tenere le caviglie sempre scoperte per dare aria alla figura.

Rosso corallo, idee di look: l’abito senza maniche

Se le braccia sono un vostro punto di forza, potete valutare di indossare un abito smanicato, dal taglio morbido e fluido, che non vi costringa. Che accessori abbinare? Per me il metal vince sempre: potete aggiungere un dettaglio dorato, come un sandalo aperto e listelli, anche basso, in modo da non togliere agli abiti la loro allure easy chic e super estiva.

Rosso corallo, idee di shopping: abbigliamento

Una camicia vedo non vedo è perfetta per l’estate! Potete portarla con biancheria della stessa tonalità di rosso oppure con un nero a contrasto o ancora con il bianco per esaltare l’abbronzatura.

Un abito rosso a chemisier è un’ottima idea per un look estivo e fresco: ricordate di arrotolare le maniche e sbottonare il colletto!

Rosso corallo, idee di shopping: accessori

Un tocco di rosso sul viso… perché no? Con un rossetto o anche un paio di occhiali vi sentirete subito più luminose!

Una borsa spiritosa e coloratissima può essere il tocco perfetto per arricchire il vostro look con una nota estiva!