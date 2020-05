editato in: da

Ciao Angela, ho sempre amato le righe, ma non so proprio orientarmi: mi chiarisci le idee?

Le righe sono una fantasia che, personalmente, adoro, soprattutto quando comincia a fare un po’ più caldo, con la bella stagione. Mi sanno da spiaggia, da fresco e da mare… insomma, insieme ai pois, sono una delle fantasie che non manca nel mio guardaroba estivo! Vediamo adesso qualche idea su come abbinare con gusto e chiariamoci le idee su come sceglierle.

Righe e come abbinarle: quali scegliere

Più la riga è larga e più otticamente allarga. Il mio consiglio quindi è innanzitutto quello di posizionarle sulla parte del vostro corpo che volete mettere in evidenza e poi di sceglierle tenendo conto di questo effetto ottico. Facciamo un esempio pratico: se volete allungare le gambe, l’ideale sarà scegliere delle righe verticali sottili, ad alto contrasto (quindi bianche e nere ad esempio). Se invece volete enfatizzare il décolleté, allora potete provare con una blusa a righe orizzontali larghe.

Righe e come abbinarle: idee di look

Sapete che io amo in particolar modo i look semplici e casual Uno di questi è in assoluto quello in cui compare la camicia a righe, rubata direttamente dal guardaroba maschile e rivisitata, bianca e azzurra o bianca e blu in versione over, indossata con un jeans, con i pantaloni bianchi, con il color kaki, con il beige… insomma, è un vero passe partout.

Righe e come abbinarle: originale e optical

Anche abbinate tra di loro le righe funzionano, attenzione solo a non esagerare. Ad esempio: l’abbinamento maglia con righe orizzontali e pantalone o gonna a righe verticali è un sì, soprattutto se scegliete nuances come bianco e nero e aggiungete una nota di colore. Viceversa. evitate il mix and match, che funziona molto bene sui giornali o su Pinterest, ma nella vita vera contribuisce a fare un bel po’ di confusione. Quando si tratta di fantasie, sceglietene una e poi aggiungete un tocco di colore. In questo modo renderete davvero qual capo il focus del vostro look.