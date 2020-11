editato in: da

Restare a casa è un imperativo ormai anche in questi giorni. La pandemia ci ha costretti tra le mura domestiche, ma non per questo dobbiamo rinunciare a curarci e vestirci con gusto, anzi. ecco di seguito qualche idea per voi per sentirvi in ordine anche quando restate a casa.

Restiamo a casa, ma facciamolo con stile: abiti comodi

Abiti comodi sì, ma scelti con criterio, come se avessimo appuntamento con il vicino di pianerottolo. Sì al dolcevita, sì anche al leggins (tanto stiamo in casa!), ma sempre abbinando i colori e scegliendo preferibilmente tessuti naturali: viscosa cotone e per le più freddolose anche lana o cachemire.

Restiamo a casa, ma facciamolo con stile: la tuta

La tuta va decisamente rivalutata in queste occasioni: comoda e pratica, può essere indossata in casa così come per uscire a portare fuori i nostri amici a quattro zampe. L’importante è che sia appaiata: il sopra e il sotto devono essere abbinati, altrimenti meglio lasciar perdere!

Restiamo a casa, ma facciamolo con stile: lana e cachemire

Se siete freddolose, sono la scelta giusta per voi. Se avete timore che si impregnino di odori di cucina o simili, non temete: la pura lana, essendo un tessuto naturale, li perderà se la lasciate all’aria qualche ora. Esistono anche delle asciugatrici che hanno un programma apposta per rimuovere gli odori indesiderati dai capi. Scegliete la pesantezza della filato a seconda della vostra tolleranza al freddo. Se invece temete che vi possa dare fastidio sulla pelle, optate per il misto lana/seta: una vera coccola di calore!

Restiamo a casa, ma facciamolo con stile: in vestaglia

Personalmente le amo e le trovo anche super glamour! Scegliete la vostra vestaglia tenendo conto del fatto che adesso si portano anche per uscire di casa e indossatele come se doveste uscire a bere un aperitivo con le amiche. Una scelta sempre azzeccata è il ton sur ton: chic, facile, con cui è difficile sbagliare.