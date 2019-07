Rainbow look: il look arcobaleno va alla grande

editato in: da

I sette colori dell’arcobaleno da indossare tutti insieme? Sembrerebbe il rovescio della regola dei tre colori (chi non la conosce, la trova sul mio blog!) e invece, a piccole dosi, si può. Poi, dopo che la stessa Lady Gaga si è vestita arcobaleno al Pride Live’s di qualche settimana fa, direi che tutto è possibile. Vediamo qualche idea per aggiungere un po’ di arcobaleno al nostro look!

Rainbow look: il vestito

Se mettiamo una base bianca, anche un vestito arcobaleno è portabile: basterà abbinare accessori di un solo colore (vi raccomando, uno e uno solo). Nella foto qui sotto ad esempio, vedete abbinato il giallo: sandali, orecchini e braccialetto. Se volete smorzare ancora un po’ di più l’effetto, vi basterà scegliere accessori poco vistosi: un sandalo caprese, orecchini piccoli e borse in paglia.

Rainbow look: con bianco e denim

Il modo più sicuro per indossarlo? Optare per un solo capo (nel caso della foto qui sotto la gonna) e abbinare bianco e denim. Vedete qui il top e il sandalo bianco, il tutto sdrammatizzato da una giacca in jeans. La borsa potete sceglierla colorata, a patto che sia il più pulita possibile e di un solo colore, preferibilmente uno di quelli dell’arcobaleno.

Rainbow look: per le esperte

Se siete delle esperte dello street style, potete anche osare un total look, ma il mio suggerimento è sempre quello di farlo con estrema moderazione, perchè il rischio macedonia è sempre altissimo. Inserire un solo capo rainbow nel vostro look è l’ideale, perchè vi aiuta a renderlo più portabile e non vi complica le cose per quanto riguarda la scelta degli accessori. Gli altri capi poi possono essere bianchi, neri o denim, a seconda del vostro gusto e della stagione.