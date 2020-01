Pronte per la montagna? Ecco la checklist per essere fashion in alta quota

editato in: da

Siete pronte a partire per la montagna? Dopo i bagordi delle feste, è il momento di fare le valigie. Vi raccomando però: attenzione a quello che ci mettete dentro! Ecco qui la checklist da spuntare per una vacanza sulla neve super fashion.

Fashion in alta quota: il piumino

Può essere asimmetrico e XXL, oppure corto e coloratissimo, come questo di Chanel: l’importante è che vi tenga al calduccio! Indossatelo copra un bel maglione tricot con tanto di disegni montanari. Se non lo mettete in montagna, quando dovreste portarlo?

Fashion in alta quota: il berretto di lana

Berretto di lana o di cachemire, l’importante che che sia una fibra naturale, morbida e calda. Lasciate a casa acrilico e misti di varia natura: fanno sudare e non tengono caldo.

Fashion in alta quota: la pelliccia (rigorosamente eco)

Coloratissima, lunga, corta, perfino legata in vita a mo’ di vestaglia con cintura a contrasto, come l’ha presentata in passerella Stella McCartney. L’importante è che sia rigorosamente eco. La pelliccia vera è la cosa più fuori moda che ci sia.

Fashion in alta quota: la sciarpona tricot

Se è lunghissima e coloratissima, allora è fashionissima. Avvolgetela in più giri intorno al collo e poi lasciatela lunga davanti. Se la indossate su vari altri strati tricottati, l’effetto street style è garantito.

Fashion in alta quota: gli stivali di pelo

Se in città sono abbastanza senza senso, in montagna sono un must have. Caldi, spumosi e impermeabili, gli stivali in pelo sono la prima cosa che dovete mettere in camicia insieme ai calzettoni di lana se volete davvero godervi la vacanza: non c’è nulla di peggio dell’avere freddo ai piedi! E adesso, buone vacanze!