Pizzo in versione fall winter 2019/2020: a tutto glam

Il pizzo è un tessuto particolare. In molte non lo amano particolarmente per l’effetto romantico che ha, perchè magari si ricerca un look più rock o deciso. Sulle passerelle della Fall Winter 2019/2020 c’è stato un ventaglio di look che hanno spaziato dal romanticismo più soft ad outfit decisamente più strong: vediamo insieme qualche scatto e come applicare alcuni di questi spunti fashion ai nostri look quotidiani.

Pizzo in versione fall winter 2019/2020: romantic chic

I look di Blumarine e Shiatzy Chen soddisferanno le richieste degli animi romantici! Anche in total look pizzosi però sono stati aggiunti dettagli strong per renderli meno frou frou. Blumarine completa il look con stivali cuissardes nude look che danno grinta all’insieme, mentre Shiatzy Chen opta per cinghie in nero che staccano sul bianco dell’abito e per polacchini in vernice. Come sempre, sono gli accessori che fanno la differenza!

Pizzo in versione fall winter 2019/2020: sofisticato

Se invece preferiamo un look più sofisticato, ci vengono in aiuto le proposte di Prada e i look in pizzo nero di Shiatzy Chen. Il gioco di sovrapposizione di Prada è un’idea che possiamo utilizzare anche noi, cambiando il colore dello strato inferiore a seconda di quello che ci dona di più. Per rendere il tutto più strong, l’aggiunta di anfibi in stile military è il tocco che ci vuole. La cintura in vita invece è il dettaglio che dà carattere a tutto l’insieme.

Il look si Shiatzy Chen invece opta per una rivisitazione del nero con strati di pizzo alternati ad elementi più pieni come quelli della gonna e a dettagli super luminosi. Se volete evitare che il tutto risulti troppo elegante, prendete spunto da qui: aggiungete una scarpa bassa e super sportiva.