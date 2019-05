Pizzo: ecco come indossarlo in modo chic

editato in: da

A me il pizzo piace tantissimo. E’ uno dei pochi tessuti che riesce a dare un allure romantico oppure sexy, a seconda di come viene abbinato. Bisogna fare attenzione quindi a come lo si porta, perché è facile cadere nell’effetto “troppo”. Ecco qui qualche idea per indossarlo con stile in modo semplice e chic.

Pizzo, come indossarlo in modo chic: romantico con accessori moderni

Come stemperare il romanticismo di un top in pizzo? Abbinandolo ad accessori moderni, dal taglio geometrico ad esempio. Come la borsa di Balenciaga qui sotto, oppure un collier rigido, o ancora bangles colorati. Il segreto è sempre uno: decontestualizzare e sdrammatizzare.

Pizzo, come indossarlo in modo chic: vedo non vedo

Per evitare l’effetto vamp, qui ne basta davvero pochissimo: un orlo che esce da uno spacco ad esempio, in un outfit che non preveda scollature. Quanto al colore, il nero qui vince a mani basse. Se volete indossarlo invece nella parte superiore del corpo, potete optare per una bralette che si intraveda dalla camicia oppure dal pull, ma sempre in modo semplice e discreto.

Pizzo, come indossarlo in modo chic: con la camicia bianca

Sapete ormai che la camicia bianca è uno dei miei capi must have, indispensabili, sui quali costruisco in blocco il mio armadio. Un esempio pratico è questo: una camicia bianca con una gonna in pizzo aiuta a sdrammatizzare tutto l’outfit, permettendovi di indossare una gonna del genere anche di giorno. Ai piedi vanno benissimo dei sandali aperti, ma, se volete proprio sdrammatizzare al massimo, una sneaker è l’ideale.

Pizzo, come indossarlo in modo chic: rock

Basta aggiungere qualche accessorio “giusto” e il gioco è fatto! Un cappello tomboy, chockers, una cintura a vita alta in pelle e subito il vostro abito o la vostra blusa in pizzo otterranno un gusto rock perfetto per un look da giorno facile e portabilissimo!.