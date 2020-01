Perle, ecco come renderle moderne e stilose

editato in: da

Le perle sono bellissime, ma è veramente difficile portarle ed abbinarle senza sembrare uscite da un quadro dei primi del ‘900. Ecco qualche dritta!

Chi di noi non è rimasta attratta dal portagioie delle nostre nonne: dentro sicuramente troverete, oltre ai monili preziosi, una meravigliosa collana di perle.

Per le nostre nonne infatti, questo era un oggetto prezioso che non poteva mancare nelle occasioni eleganti, con il passare dei decenni però, sembrava quasi sparito dal nostro look.

Ma, udite udite, le perle sono tornate. Ebbene sì, il prezioso accessorio è tornato a dettar legge in fatto di moda, rivisitato in chiave moderna e spesso, low budget!

Ecco come abbinarle:

Perle ed ecopelle

Un filo di perle su una camicetta bianca portata con dei bellissimi pantaloni in ecopelle. Rigorosamente neri. Ed è subito glam rock!

Perle e jeans

Una giacca nera con una camicetta nera in satin, jeans skinny e naturalmente le perle. Con questo look sono carini anche gli orecchini, o un bracciale.

Perle bon ton

Tubino rosa antico, giacchino in lana chiara e perle, per un look assolutamente da brava ragazza. Il dettaglio che fa la differenza: un tacco a stiletto, minimo dodici.

Perle sexy

Vestitino corto nero, meglio se un tubino strettissimo. Scarpe rosse lucide, con la suola nera, tacco dodici, naturalmente. Ed un filo di perle. Per un risultato che più sexy ed elegante non si può.

Perle sdrammatizzate

Portate con un vestitino largo e molto corto, con gli anfibi e le calze coprenti nere. Per un look teen ed elegante, per stupire durante le occasioni speciali!