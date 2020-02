Per Ermanno Scervino l’armonia è nei contrasti

editato in: da

Fragile, ma anche forte. Delicata e determinata. Frivola e sbarazzina, ma allo stesso tempo austera e rigorosa: la donna di Ermanno Scervino è così, è il perfetto mix di contrasti che regola l’armonia, un dualismo ideale nel quale il caos diventa ordine e bellezza.

Il femminile e il maschile si incontrano e si confrontano per dare vita a nuovi spunti di eleganza. E la maison sa trasformare questa infinita dicotomia in una collezione capace di riscrivere il concetto di bellezza, per raccontare le donne nelle loro molteplici ma coerenti personalità.

Con l’arte sartoriale tutta italiana, Ermanno Scervino crea capi eleganti pensati per ogni occasione e propone outfit su misura per le infinite possibilità di essere. Si va dai look eleganti ed essenziali, dal taglio asciutto, a proposte morbide e sensuali.

Suit impeccabili e piumini trattati come oggetti Couture lasciano così il passo a cappotti e maglie avvolgenti, gli abiti fluidi si alternano alle sensuali sottovesti in pizzo e agli smoking più raffinati, senza mai rinunciare all’inconfondibile stile Scervino nelle lavorazioni double, negli inserti e nei ricami preziosi. I capi non sono mai duri o esagerati, ma vengono modellati sulle curve per esaltarne le forme.

I tessuti?

Lane, tweed, velluti, cashmere e sete

I colori?

Bianco, nero, bianco & nero con tocchi di giallo, oro e azzurro, colori neutri e accenti di nero e lurex per una collezione preziosa che esalta la donna e la sua naturale bellezza.