editato in: da

La pencil skirt è uno di quei capi che nel guardaroba risolvono un bel po’ di problemi, perché si possono mettere un po’ con tutto: si adatta bene a look sportivi con sneakers e t-shirt, ma anche a look più business con camicie e blazer. Con scarpe alte diventa più posh, con slingback, mocassini e calzettino oppure stringate a uomo invece è subito più casual. Vediamo qualche idea di look per indossarla al rientro!

Pencil skirt, il must have da rientro: in pizzo con camicia ricercata

Se prediligete un look sofisticato, potete optare per una pencil skirt in un tessuto più ricco e importante, come il pizzo. Abbinatela ad una camicia bianca, da preferire con il collo a fiocco e maniche baloon se volete un outfit di quelli memorabili. I tacchi vi daranno un allure molto elegante: se preferite rendere il tutto meno formale, optate per scarpe basse, come delle stringate maschili.

Pencil skirt, il must have da rientro: in black and white

Bianco e nero sono una combo semplice, a zero tasso di stress. Per quanto riguarda l’esempio che vedete nella foto sotto, attenzione solo ad un dettaglio: gli ankle boots. Preferiteli se le caviglie e i polpacci sono il vostro punto di forza, altrimenti il rischio è quello che taglino la figura, accorciandola.

Pencil skirt, il must have da rientro: versione tomboy

Il look androgino si ottiene in modo elegante e semplice con la pencil skirt! Basterà indossare una camicia con collo a uomo, portata preferibilmente dentro la gonna. In questo modo evidenzierà il punto vita, quindi sarà un outfit ideale in caso di fisici a clessidra o a pera. Se poi volete aggiungere il tocco in più, provate con una cravatta e un paio di stringate. L’effetto sarà super stiloso!