editato in: da

Il parka è un giaccone sportivo, comodo e casual, ideale d’inverno, se imbottito, per sostituire il piumino, soprattutto per chi non ama particolarmente questo tipo di giacca. In questo post vi do una serie di idee su modelli da tenere d’occhio e su come abbinarli in chiave easywear e street style.

Parka time, come indossare un classico dello street style: con i jeans ripped

I jeans ripped sono un classico che sta bene estate e inverno, freddo permettendo, e che sembra non stancare mai. Con il parka la combinazione è naturale: da indossare con sneakers, anche alla caviglia, felpa o maglione, per un look ideale per una gita fuori porta.

Parka time, come indossare un classico dello street style: lungo

In genere si pensa al parka come un giaccone che arriva poco sotto ai fianchi: beh, non è così! In commercio esistono tantissimi modelli ben più lunghi… e ben più caldi! E quanto a stile, vanno benissimo lo stesso. Da portare sempre con jeans (anche boyfriend) e sneakers.

Parka time, come indossare un classico dello street style: con le Timberland

Le Timberland, cioè i polacchini gialli da boscaiolo che ormai sono entrati nel mito, formano una combinazione perfetta con il parka, soprattutto con quello nel classico verde militare. In questo caso, per quanto riguarda il modello di jeans da utilizzare, avete due opzioni: o li indossate skinny e li infilate dentro ai polacchini, oppure li indossate super morbidi, e li risvoltate al di sopra. Le pieghe arricciate, secondo me, sono antiestetiche.

Parka time, come indossare un classico dello street style: in grigio

Chi ha detto che il parka deve essere solo ed esclusivamente verde? Anche il grigio è un colore da tenere in considerazione. Sapete che lo trovo super chic, soprattutto d’inverno, quando lo si abbina al rosa, all’azzurro o al bianco. Provate quindi un parka grigio insieme ad un jeans bianco e a un pull azzurro tenue o rosa pastello: sportivo e super chic!