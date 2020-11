Pantaloni in pelle: how to

editato in: da

Mi piacciono i pantaloni in pelle, ma non so se sono adatti a me: mi aiuti?

I pantaloni in pelle non sono un capo facilissimo, un po’ per come sono strutturati, un po’ per come li si deve abbinare se si vuole ottenere un look glamour e d’effetto. Vediamo insieme qualche consiglio utile su come sceglierli e come indossarli.

Pantaloni in pelle: come sceglierli

Premessa fondamentale: cercate di fare in modo che siano davvero in pelle o che la loro resa sulla vostra sia il più simile possibile alla pelle. Questo genere di pantaloni, soprattutto se sono aderenti, hanno la tendenza a segnare, quindi vi obbligano a portarli con pull oversize o capi che comunque vi arrivino almeno ai fianchi. Un’altra cosa da tenere presente è il colore: non esistono solo in nero, anche se questo è il modello più classico. Ci sono in color cuoio o anche colorati: sceglieteli a seconda del look che volete ottenere, ma anche tenendo presente la tonalità che vi dona di più.

Pantaloni in pelle: look rock

Vanno benissimo indossati con anfibi, bikers e stivaletti, ma se volete ottenere un look d’effetto, perché non provate a renderli più femminili con un paio di décolleté o con un accessorio colorato? Decontestualizzare funziona sempre!

Pantaloni in pelle: sopra gli anta

I pantaloni in pelle possono essere adatti a voi anche se siete sopra agli anta: in questo caso, la scelta vincente è quella di indossarli in modo da renderli super easy. Optate per un pullover tricot anche oversize e per scarpe sportive, sneaker o trainers o addirittura chunky.

Pantaloni in pelle: con le scarpe basse

Perché non aggiungere al look un tocco Brit? Potete farlo con un paio di mocassini, o comunque con scarpe basse che lascino scoperto il collo del piede. Per me il top è utilizzarle senza calze, ma se siete super freddolose, può andare benissimo un calzino alla caviglia anche in colore a contrasto.