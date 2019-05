Pantaloni a vita alta, come abbinarli

editato in: da

Cara Rossella, leggo con piacere i tuoi consigli di stile e seguo il tuo blog. Amo molto i pantaloni a vita alta ma finora non ho mai osato perché non saprei come abbinarli. Tu cosa mi suggerisci? Secondo te dovrei puntare su un modello a sigaretta o scampanato…. considera che sono alta 165 cm e porto una taglia 44. Grazie!!! Cinzia

Cara Cinzia, grazie, mi fa piacere sapere che mi segui. I pantaloni a vita alta sono un grande classico e li trovo molto eleganti: complimenti per la scelta. Considerando le tua misure, ti propongo un modello a palazzo abbinato ad una giacchina corta. Molto bello anche con la camicia o un maglioncino sottile, ma portati dentro i pantaloni.

Come alternativa più casual, ti propongo il modello bootcut (un po’ a zampa) abbinato a una blouse, per uno stile vagamente anni ’70. Entrambi i modelli, ti consentono di usare un bel tacco: con i pantaloni a palazzo, puoi abbinare una decolletté o una stringata con tacco, con il modello bootcut invece, userei stivaletti dal tacco grosso.

Spero di esserti stata di aiuto! Un abbraccio, Rossella.

ECCO COME SCEGLIERE I PANTALONI IN BASE AL TUO FISICO

Rossella Migliaccio

Consulente di immagine

