New York Fashion Week: dalle passerelle allo street style

Dopo gli Oscar la settimana della moda è tornata protagonista nella passerella più blasonata, quella della New York Fashion Week.

Il calendario newyorkese è sempre attesissimo dagli appassionati, include infatti una serie di iconiche firme con sede a New York, da Carolina Herrera a Marc Jacobs, da Oscar de la Renta a Tory Burch, passando per Jason Wu, Michael Kors, Proenza Schouler e Prabal Gurung.

Questo è anche il week dei talenti eco consapevoli, il ritorno di stilisti affermati come Monse, Rag & Bone e Rodarte e il distacco dalle sfilate tradizionali.

Sulle passerelle anche la collezione dal vibe allegro e frizzante di Chiara Boni la Petit Robe che, per il prossimo autunno inverno 2020/21, si lascia travolgere da un’esuberante e vivace atmosfera spagnola.

Si balla al trascinante ritmo di flamenco. Il sangue ribolle nelle vene. È la gioia di una fiesta senza fine!

Materiali di riciclo

The Row di Mary-Kate e Ashley Olsen attesissimi, come la collezione Collina Strada, caratterizzata da materiali di riciclo, della stilista eco-consapevole Hillary Taymour. Restando sul tema della sostenibilità ambientale, Gabriela Heart continua il suo impegno ecologico per la primavera estate 2020, presentando la prima sfilata in assoluto a impatto ambientale zero. Intanto, la direttrice di EcoArt Cristina Raventós, che ricordiamo tra lo staff di Hearst, sembra stia collaborando con molteplici brand questa stagione.

Tacchi a spillo

La designer più innovativa da tener d’occhio è la talentuosa Prisca Vera Franchetti di PRISCAVera, per il suo punto di vista sempre originale sulle effervescenti uniformi dei millennial. Beckett Fogg e Piotrek Panszczyk di Area saranno sicuramente al centro dell’attenzione grazie alle loro meravigliose scarpe alte altissime, grazie a dei tacchi a spillo impreziositi da cristalli.

Street Style

Attenzione anche allo street style: le vie della Grande Mela infatti, erano invase dai look più stravaganti.

Tra i tanti ragazzi in strada, a colpire l’attenzione sono stati i cappotti e gli accessori, come cappelli e sciarpe. Complice il freddo, gli avvolgenti giacconi erano lo scudo perfetto per dei look che si svelano nascondendosi sotto i capospalla.

Questo sarà anche l’anno delle maxi gonne e dei calzini che più fantasiosi non si può. Ecopelliccia a tutto spiano, anche dai colori più impensabili, abbinate ad una borsetta morbida in tinta.

Ma c’è anche chi osa e sfida il freddo coperta solo di pizzo.

Il calendario ufficiale della NYFW autunno inverno 2020/2021

Lunedì 10 febbraio

09:00 – THE ROW

10:00 – CAROLINA HERRERA

11.00 – JONATHAN SIMKHAI

12:00 – ZIMMERMANN

13.00 – 14:00 – LELA ROSE

13:00 – 15:00 – ALICE + OLIVIA

14:00 – DION LEE

15:00 – 3.1 PHILLIP LIM

16:00 – LIBERTINE – VERONICA BEARD

17:00 – ANNA SUI

18:00 – ZERO + MARIA CORNEJO

20:00 – PROENZA SCHOULER

21:00 – OSCAR DE LA RENTA

Martedì 11 febbraio

09:00 – KHAITE

10:00 – SALLY LAPOINTE

11:00 – VERA WANG

12:00 – GABRIELA HEARST

14:00 – COACH 1941

15:00 – BIBHU MOHAPATRA

15:00 – 17:00 – ROSIE ASSOULIN

16:00 – CYNTHIA ROWLEY

17:00 – NAEEM KHAN

18:00 – RODARTE

19:00 – PRABAL GURUNG

20:00 – ECKHAUS LATTA

21:00 – CHRISTIAN COWAN

Mercoledì 12 febbraio

10:00 – MICHAEL KORS

11:00 – ALIETTE – MARINA MOSCONE

14:00 – ALEJANDRA ALONSO ROJAS

15:00 – BATSHEVA

17:00 – NO SESSO

20:00 – MARC JACOBS