editato in: da

Monica Bellucci è una delle dive italiane più conosciute e amate al mondo. Super femminile, dalle forme sinuose e morbide, credo si possa dire che incarni alla perfezione l’idea della donna mediterranea, in Italia e non solo! Come se la cava con i suoi look? Commentiamone qualcuno insieme.

Monica Bellucci, la pagella dei suoi look: in grigio da Dior

Per essere elegante è elegantissima, ma questo non è un look, a mio avviso, che le rende totalmente giustizia. Il punto vita segnato dalla cinturina a contrasto è un’idea ottima per il suo tipo di fisionomia a clessidra, ma l’effetto in questo caso è un po’ “infagottato”. Peccato, voto 7.

Monica Bellucci, la pagella dei suoi look: in nero ad un opening

Con questo look siamo finiti all’estremo opposto: non segnando il punto vita, la fisionomia perde di femminilità. Il look è sempre molto chic ed elegante, ma è come se gli mancasse una forma. Il collo annodato a mo’ di cravatta non aiuta. Voto 7.

Monica Bellucci, la pagella dei suoi look: in pizzo bordeaux a Taormina

Oh finalmente una Monica superstar! Con questo look Dolce & Gabbana al Taormina Film Festival, Monica è strepitosa: il colore fa risaltare la sua carnagione e il taglio dell’abito le sue forme. È vero, forse è un po’ fasciante, ma è nel suo stile e non me la sento di bocciarlo, perché è precisamente da lei. Il gioco vedo non vedo del pizzo, poi, è meraviglioso. Voto 9.

Monica Bellucci, la pagella dei suoi look: in rosso mattone al tributo per Francis Ford Coppola

Mmmm, ni. Il colore la spegne e l’apertura sul décolleté non mi entusiasma. Bene la cinturina in vita e il tessuto morbido e scivolato, non troppo bene la biancheria nera che fa cucù dall’oblò. Insomma, si poteva fare meglio. Voto 7.