Innamorarsi della Devotion Bag di Dolce&Gabbana

Fall in love with the Dolce & Gabbana’s Devotion Bag.

Mettete insieme una borsa, il Lago di Como e Monica Bellucci. Aggiungete la grande creatività di Dolce&Gabbana e spalancate gli occhi per assistere alla meraviglia della collezione primavera estate 2021 dedicata alla Devotion Bag.

Un sogno reso ancora più prezioso dal fascino della protagonista e testimonial storica della Maison, Monica Bellucci.

Sullo sfondo l’azzurro del Lago di Como che contrasta con gli abiti neri indossati da una sinuosa e sorridente Bellucci.

Sei abiti per celebrare la borsa caratterizzata dal cuore sacro.

Trasportata sulla passerella da droni volanti, appena tre anni fa, la Devotion Bag è immediatamente diventata uno dei modelli iconici di Dolce&Gabbana.

La Devotion Bag è una dichiarazione d’amore, una vera e propria “devozione” verso l’artigianalità dei dettagli che danno vita ad un oggetto unico, raffinato e decisamente esclusivo.

Una sapiente e riuscitissima alchimia di stile barocco e gusto contemporaneo si fondono in questo “scrigno del desiderio” capace di travalicare i confini del tempo.

Il cuore Sacro, elemento caratterizzante della borsa (declinata in materiali diversi, come pure forme e dimensioni differenti), viene realizzato, al pari dei gioielli, in microfusione di ottone e rame anticato, rivestito di un sottile strato d’oro.

La fibbia è circondata da eleganti perle e foglie metalliche, che conferiscono alla borsa un tocco immediatamente riconoscibile.

La Devotion Bag è un mix di classicità e tradizione, ma diventa decisamente estroversa anche grazie alla catena, smaltata oro 24 carati, che la rende perfetta per essere portata a tracolla, a spalla o a mano.

Ancora una volta, dunque, Dolce&Gabbana e Monica Bellucci insieme per raccontare l’esclusività del Made in Italy che trae origine negli imprescindibili concetti di bellezza, lavoro e famiglia

Per Monica, gli apprezzamenti di Domenico Dolce e Stefano Gabbana : “Monica Bellucci è l’emblema della bellezza italiana nel mondo: la sua amicizia ci rende orgogliosi e il suo fascino dona un’incredibile luce alle nostre creazioni. Con Monica condividiamo la devozione per il bello e il ben fatto, per il lavoro, per la famiglia e l’Italia: è bello poter raccontare insieme a lei tutto questo nostro amore”.

Il dualismo, analogamente, si conferma e si ripete nello scatto di Brainslav Simoncik: sacralità e sensualità si contrappongono con una bellissima Monica Bellucci, ritratta in nero nella meravigliosa cornice del Lago di Como circondata da Oleandri, che con il suo sguardo magnetico e seduttivo, è la perfetta testimonial della bellezza italiana nel mondo.