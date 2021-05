Mom jeans: come portarli con stile

editato in: da

I mom jeans sono un tipo di jeans dal taglio molto morbido, sportivo e decisamente casual, che sta davvero spopolando. Ma sono davvero adatti a tutte? E come possiamo portarli con stile? Vi dico la mia in questo post.

Mom jeans: a chi stanno bene

La forza dei mom jeans è che hanno una costruzione molto morbida sui fianchi, quindi danno la sensazione di non sentirsi costrette e di abbracciare bene la coscia e l’addome. Qual è il limite però? Il limite è che si chiudono leggermente sul fondo e che vanno portati a vita alta. Questo significa che valorizzeranno chi avrà un punto vita da mettere in evidenza, altrimenti l’effetto sarà quello di aggiungere volume non solo sul fianco, ma anche sul punto vita. Inoltre, il fatto che si chiudano sul fondo mette in evidenza il fianco: se il vostro obiettivo è valorizzarlo, allora sono i pantaloni giusto per voi, se invece volete minimizzarlo, diciamo che non sono i vostri migliori alleati. In questo caso meglio scegliere tagli dritti e a tubo, che minimizzeranno il volume dei fianchi.

Mom jeans: che scarpe mettere

Sono un tipo di pantalone che nasce estremamente casual, quindi, personalmente, vi sconsiglio i tacchi, di qualsiasi natura, dallo stiletto alle zeppe. Portate piuttosto un bel paio di sneakers a terra e, vi raccomando, tenete le caviglie fuori e in bella vista, in modo tale da slanciare la figura il più possibile.

Mom jeans: che top mettere

Dal momento che sono jeans che vanno portati a vita alta (se li mettete a vita bassa, scende anche il cavallo: funzioneranno portati così eventualmente solo se avete gambe lunghe e sottili e fianchi stretti), mettete in evidenza il punto vita, quindi maglie e top dentro, oppure crop top se avete addome tonico. In caso di capo spalla (cardigan, blazer, giacche), ricordatevi di sceglierlo corto alla vita o di portarlo aperto.