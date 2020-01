Mollettine che passione!

editato in: da

Sono loro, maliziose e innocenti, casual ed eleganti… di cosa stiamo parlando? Delle mollettine naturalmente! Impazzeranno sui nostri capelli, al caldo della primavera, le abbiamo già viste, protagoniste dei red carpet più blasonati.

Di lato per fermare una ciocca, con i brillantini, griffate o semplici, meravigliose incrociate. Oppure per abbellire e dare ordine ad una coda alta, insomma, cosa c’è di più carino di una mollettina incastrata tra i capelli?

Da quando eravamo bambine sono sempre state l’accessorio per definizione, da abbinare ai nostri vestitini.

E quest’anno poi, sono tornate, con il loro carico di fascino e sfrontata innocenza.

Tutte in fila

Da Dior a Gucci, Chanel, passando per Versace che le ha lanciate negli anni ’90, le mollettine sono tornate sulle passerelle e nello streetstyle delle celebrity.

Come indossarle? Il metodo più semplice è quello di metterle tutte in fila. Basterà allinearle una vicino all’altra. La distanza è una scelta del tutto personale, dalla raggiera super stretta a quella più distanziata.

Stile retrò

Se siamo amanti delle onde piatte, possiamo usare le mollettine per bloccare le prime onde, a partire dalla nuca, magari scegliendo un modello con i brillantini, dal mood retrò.

Side by side

Le acconciature laterali sono la vera tendenza del momento, in fatto di capelli e dunque, possiamo usare le mollettine per enfatizzare il nostro look, anche perché catturano l’attenzione su un altro dei nuovi focus di tendenza, ossia gli orecchini!

Possiamo disporle in ordine sparso, a raggiera o in fila, equidistanti l’una dall’altra, saranno sempre al top.

Il consiglio in più? Se utilizziamo mollette di metallo, scegliamole dello stesso materiale degli orecchini.

Facciamo una coroncina

Per trasformare un semplice bob in qualcosa di unico, proviamo a fare delle X con le mollette su tutta la circonferenza del capo, tenendo sempre lo stesso verso per quelle sotto e per quelle sopra. Si formerà una coroncina molto stilosa.

B-side

Il metodo più semplice e usato, è sempre quello di usare le mollettine per fermare le ciocche nella parte posteriore del capo.

Naturalmente, possiamo farlo in mille modi: orizzontali o verticali, a triangolo, a forma di hashtag, a raggiera… insomma, possiamo sbizzarrirci come vogliamo.

Barrette laterali

Meravigliose e un po’ grandicelle, dietro le orecchie oppure all’altezza delle tempie. Ne basta una da una parte se si fa la riga laterale, oppure se vogliamo optare per una riga al centro, possiamo metterne una per lato.