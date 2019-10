Miriam Leone: ecco la pagella dei suoi look

editato in: da

Miriam Leone, la star della serie Sky “1994”, ha una fisionomia sottile ed elegante e colori caldi e delicati. Vediamo se è sempre in grado di esaltare al meglio queste sue caratteristiche.

Miriam Leone, pagella del look: alla presentazione di “1994”

Il look in Dior con il marsupio (un must have per le fashion victims, prendere nota!) le sta particolarmente bene. La gonna longuette a tulipano sottolinea la sua figura esile senza fasciarla troppo e la scelta di non aggiungere altri colori al bianco e al nero personalmente la trovo azzeccata e di gran gusto. Voto 9.

Miriam Leone, pagella del look: sul red carped di Cannes

Ahi ahi, qui per me non ci siamo. Il taglio del vestito è perfetto, quello che qui non va è il colore, ma soprattutto il tessuto laminato dell’abito. Questo mix abbinato al make up, invecchia e appesantisce la figura di Miriam. Sarebbe bastato un trucco più naturale a rendere più arioso e delicato il tutto. Voto 6.

Miriam Leone, pagella del look: alla presentazione Furla

Il tailleur blu con pantalone a sigaretta spezzato in vita dalla cintura beige abbinata alle décolleté funziona alla perfezione sulla figura di Miriam, sottolineando il suo sottile punto vita (che è un suo punto di forza). Notate anche come il fatto di avere le caviglie scoperte (altro punto di forza di Miriam) aiuti a dare aria a tutto l’insieme. Voto 8.

Miriam Leone, pagella del look: a Cannes

Il rosa è un colore delicato che su Miriam sta molto bene. Quello che qui non funziona è l’aver spezzato la figura sopra il punto vita senza però ammorbidire la linea dei fianchi. L’effetto, all’opposto della foto sopra, è quello di allargare otticamente la figura, pur allungando le gambe. Anche la scollatura non è l’ideale: la coppa su un abito di questo colore, risulta otticamente troppo grande, invecchiandola. Voto 7.