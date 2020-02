Milano Fashion Week: tutto quello che c’è da sapere

editato in: da

La settimana della Milano Moda Donna Autunno inverno 2020/2021 è al via, sono molti gli appuntamenti con i brand che hanno fatto la storia della moda Made in Italy, ma non mancheranno sfilate e incontri firmati da giovani stilisti emergenti: un programma ricchissimo con 56 sfilate, 98 presentazioni e 34 eventi in calendario, per un totale di 188 appuntamenti.

Tra i big della prima giornata di sfilate Gucci, Alberta Ferretti, Jil Sander e il ritorno di Moncler; giovedì 20 febbraio seguiranno Max Mara, Prada, Fendi e Moschino; venerdì sarà il momento di Tod’s, Emporio Armani e Etro. Molta attesa anche per Versace che ha scelto di sfilata in versione co-ed.

L’intenso weekend inizierà con il fashion show di Salvatore Ferragamo, Ermanno Scervino, Philosophy di Lorenzo Serafini, Missoni e Phillipp Plein dove andranno insegna le proposte sia femminili sia maschili.

A chiudere questa edizione della Milano Fashion Week la nuova collezione Giorgio Armani, domenica 23 febbraio.

Tra i nuovi ingressi in calendario supportati da CNMI Gilberto Calzolari e Ports 1961, Alexandra Moura, Marco Rambaldi e Simona Marziali-MRZ. In programma anche la presentazione di Flavia La Rocca, vincitrice del premio Franca Sozzani Green Carpet Fashion Award for Best Emerging Designer 2019. Un’edizione da non perdere.

China we are with you: la campagna che porta la Cina alla Milano Fashion Week.

Per sostenere designer, buyer e addetti ai lavori cinesi, grandi assenti a causa del coronavirus, Camera della Moda ha lanciato la campagna “China we are with you” per partecipare alla fashion week via web. Infatti, dirette dai backstage, sfilate e interviste saranno fruibili in streaming. L’iniziativa permetterà ai designer cinesi emergenti di Sino-Italian Fashion Town by Chic Group di mostrare le loro collezioni all’interno del Fashion Hub.