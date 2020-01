Milano Fashion Week: sfilate, eventi, streetstyle

editato in: da

Siete pronte a salutare l’anno nuovo con stile? Allora fatelo a Milano, capitale assoluta della moda che dal 10 al 14 gennaio 2020 ospiterà il consueto appuntamento con Milano Moda Uomo. L’evento fashion internazionale che aprirà le settimane della moda milanesi accenderà i riflettori sulle novità del prèt-à-porter maschile presentate dalle maison più importanti e dai brand emergenti della Moda Italiana.

La kermesse modaiola, molto attesa non solo dagli appassionati del settore ma anche dagli addetti ai lavori, mette la città meneghina al centro delle piazze internazionali più attese dai buyer e apre la strada alla settimana della moda femminile che si terrà invece dal 18 al 24 febbraio 2020.

Il calendario di Milano Moda Uomo 2020 è molto ricco e ospiterà sfilate e celebrazioni tra gli eventi più glamour. Si parte con C.P. Compagny, Ermenegildo Zegna e DSquared che proprio nel primo giorno di sfilate festeggerà il suo venticinquesimo anniversario. Si proseguirà poi nel secondo giorno di sfilate con griffe del calibro di Armani e Jimmy Choo per poi proseguire nei giorni a seguire con Etro, Salvatore Ferragamo, Iceberg e Fendi, solo per citarne alcuni. La grande chiusura martedì 14 gennaio con la sfilata di Gucci, allestita per l’occasione in Piazza VI Febbraio.

Non solo sfilate, però: tra i tanti appuntamenti all’insegna del glamour, segnaliamo il London Show Room, il Balla Denso Intenso e il Fashion East Event.