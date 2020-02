Milano Fashion Week: le tendenze per il prossimo autunno inverno

editato in: da

La Fashion Week milanese dedicata alla moda del prossimo autunno inverno si avvia alla sua conclusione. Ecco qualche tendenza che vedremo la prossima stagione e qualche highlight dalle sfilate.

Milano Fashion Week: la sfilata di Moschino

È talmente particolare che non si può inscatolare in un trend: è la sfilata di Moschino firmata Jeremy Scott, che ha portato in passerella una serie di modelle che rappresentavano delle moderne Marie Antoniette, con tanto di coiffure XXL. Come sempre nel caso di Moschino, una sfilata che è stata un’opera d’arte!

Milano Fashion Week, le tendenze autunno inverno: golden lady

Oro in versione rivisitata, sotto forma di dettagli e applicazioni, ma anche all over, con look luccicanti e super glamour come abbiamo visto sulla passerella di Etro.

Milano Fashion Week, le tendenze autunno inverno: cappotto versione 3.0

Cappotto sì, come ogni inverno, ma rivisitato con un twist innovativo. Oversize, destrutturato, coloratissimo, ma anche in toni neutri e declinato in versione ton sur ton: per l’autunno inverno 2020/2021 il cappotto si porterà così.

Milano Fashion Week, le tendenze autunno inverno: femminile con stile

Rosa cipria a go-go per la prossima stagione, insieme a raso, gonne longuette e midi. In queste tonalità delicate, vedremo anche tanti look monocromatici, da spezzare con accessori ton sur ton: per la prossima stagione andrà in scena un look super femminile (che personalmente adoro!).

Milano Fashion Week, le tendenze autunno inverno: colore

Look coloratissimi o accenni di colore: l’importante è che l’outfit non passi inosservato! Basta guardare alla passerella di Prada, su cui vediamo anche recuperato il vecchio logo su fondo rosso della collezione sportiva, insieme a tessuti tecnici e innovativi.