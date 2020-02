Milano Fashion Week: il terzo giorno di moda

editato in: da

Si è aperta con le poetiche evasioni di Max Mara la terza giornata di sfilate milanesi. E’ stato l’oceano, con le sue suggestioni, il filo rosso che ha legato tutti i capi portati in scena dal brand durante la sfilata che si è tenuta a Palazzo del Senato.

Il fascino del blu navy ha reso contemporanea e cosmopolita la collezione FW 20-21, esaltando l’eleganza dell’iconico capo della maison: il cappotto, rivisitato e attualizzato con maniche scese, silhouette strutturate o stretto in vita con un cordone in stile marinaro. Il richiamo marinaro arriva anche dalle rouches e dalle balze che esaltano le spalle e movimentando le gonne. Nella palette di colori scelta da Max Mara spiccano anche il cammello, il grigio e il bianco, scelti per le gonne asimmetriche e i classici blazer gessati, le camicie, le giacche in nylon e i coat lunghissimi.

Punta invece sulle stampe Vivetta, che per la nuova stagione ha deciso di tirare fuori la sua anima green. I fiori, i paesaggi e la natura fanno capolino sui tessuti, all over come fossero un camouflage o piazzate come applicazione su tessuti maschili, ma soprattutto per i materiali utilizzati. Vivetta, infatti, ha tagliato il traguardo del 30% di materiali ecosostenibili, puntando ad arrivare, nel giro di un paio di collezioni, a quota 100% ecofriendly. Una scelta etica che dona ancor maggior prestigio alla stilosa collezione che porta in passerella anche pois su un fondo di rete trasparente, rouches, maxi colli, maxi maniche a sbuffo, balze e giochi di sovrapposizione.

La collezione di Prada per l’autunno-inverno 20/21, pone l’accento su silhouette sagomate, spalle strutturate, linee composte e lunghezze midi. Sulla passerella Prada strizza l’occhio a una ritrovata leggerezza con la delicata sensualità dei completi in seta trasparente, le frange che movimentano i cappotti, le gonne midi con tagli che lasciano scoprire le gambe a ogni passo e l’abito sparkling che regala effetti di luce all over.

Per la prossima stagione Fendi punta sulla giocosità composta di maniche voluminose e strutturate, sulle silhouette lineari e i colori neutri, che lasciano il passo alla stampa paisley e alla tendenza animalier, che anche per questa stagione resiste in vetta ai trend più amati dalle it girl. Fendi, però, ammorbidisce la stampa più aggressiva abbinandola alla delicatezza della pelliccia e al calore della lana. La collezione FW 20-21 esalta infine l’idea del classico estetico portando in passerella cappotti, coat in pelle, completi in pelle lucida e tubini dalla linea dritta.

Nuova stagione all’insegna del glamour per Brognano che immagina per la sua donna il mix perfetto tra coolness e bellezza senza tempo. Non per niente gli abiti sono stati realizzati ispirandosi alle figure di due donne pazzesche. E quando lo stile newyorkese dell’iconica Carolyn Bessette incontra il romanticismo e il gusto tutto italiano di Carla Sozzani il risultato non può che essere top: gli abiti in seta scivolati sono portati con la schiena nuda o su camicette delicatamente ricamate in paillettes, applicazioni di perline e punti luce illuminano gli outfit con dettagli preziosi e le linee eleganti che accarezzano le curve lasciano il passo ad audaci trasparenze e giochi di tulle che creano volumi e movimento. L’accessorio must have? Lo stivale a tubo con un appeal 90s!

L’autunno-inverno di Luisa Beccaria è, invece, un tripudio di fiori e colori, perfetto per la donna che non aspetta la primavera per tirare fuori il sole che ha dentro. Le stampe floreali sono il filo conduttore dell’intera sfilata. Gli abiti sono eleganti e delicati, leggermente vaporosi, romantici e svolazzanti. Il colore predominante è il rosa in tutte le sue varianti, con sprazzi di azzurro, argento e verdino, tutte tonalità che cancellano con un colpo di spugna il grigiore dell’inverno e lasciano spazio a uno stile solare e luminoso. Anche quando fuori piove!

Anche Moschino mira a scardinare tutte le regole della moda invernale e lo fa con abiti che sono vere e proprie opere d’arte. Al bando il rigore e la pesantezza degli outfit scaccia-freddo, il brand concede alla sua donna il lusso di giocare e divertirsi con capi spiritosi e colorati. I volumi sono estremi, le fantasie vivaci, i tagli esagerati. Un po’ cartoon, un po’ sexy principesse metropolitane che abbinano il chiodo in pelle all’abito con le balze, gli stivali a mezza coscia ai mini shorts in denim e la camicia con bavero e maniche vittoriane al jeans più casual.