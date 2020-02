Milano Fashion Week: il quarto giorno super fashion

editato in: da

Proseguono incessantemente gli appuntamenti con la moda milanese della Fashion Week dove, nella giornata di ieri, ha sfilato anche Tod’s. Una collezione che punta sulla vestibilità, composta da pantaloni morbidi a gamba larga, dolcevita, golfini, mini abiti, camicie abbottonate, cappotti e giubbini over size e trench.

La palette di colori è profonda con i toni del cammello e del nero, ma anche del cachi, del verdone e del grigio. I materiali sono lussuosi e le sagome sono eleganti, non mancano le tendenze più quotate di quest’anno, come la cintura che stringe in vita i cappotti, la borsetta rigida e le macchie di colore su alcuni capi che richiamano la stampa floreale.

Emporio Armani porta in passerella una donna libera dagli schemi e decisa a essere solo se stessa, determinata a rivendicare il suo stile. Sotto i flash dei fotografi incantano le tre possibilità del guardaroba femminile: il corto, il medio e i pantaloni, dando “la massima libertà di scelta alle donne che sanno come gestire queste tante possibilità a seconda del fisico e dell’attitudine”, ha sottolineato Re Giorgio. Tra tutti, spiccano capi come shorts e giacche accompagnate da camicie, top e calze coprenti.

Sportmax scommette su un inverno i-tech. In passerella sfilano mantelle, impermeabili e cappotti rivisitati, con colli staccabili e dalle spalle rinforzate. Accanto ai capispalla cult, Sportmax porta in scena le seduzioni degli abiti fluidi, completi coordinati che celebrano tessuti pregiati come la pelle, volumi e rouche che movimentano gli outfit.

La palette di colori abbraccia le tinte cammello, i grigi, il bianco, i rosa e gli azzurri.

Da Versace insieme sia la collezione donna che quella da uomo per affermare concretamente il principio della parità seduttiva. “Una sensualità sussurrata e mai urlata”, si legge nella nota della maison, che per gli uomini si esprime attraverso le spalle ampie dei capi, gli abiti sartoriali, le camicie e i cappotti raffinati, mentre per la donna si costruisce attraverso linee che ne esaltano la figura e la slanciano, anche quando indossa le stesse giacche sartoriali dal taglio maschile. Per la collezione femminile sfilano in passerella Kaia Gerber, le sorelle Gigi e Bella Hadid, Adut Akech, Irina Shayk, Vittoria Ceretti e Mariacarla Boscono che indossano tailleur, giacche avvitate e doppio petto, pantaloni in pelle lucida e minidress. Dominano la collezione la maglieria, la pelle, i tagli netti e un richiamo animalier dall’incredibile effetto WOW!

Per la sua seconda prova alla direzione creativa di Frankie Morello, Damir Doma ha deciso, invece, di puntare su capi decisi e lineari, dalla figura pulita, dai tagli asimmetrici e dalle tinte per lo più monocromatiche, ma intense e vibranti come il giallo e l’azzurro. Non mancano però fantasie come il richiamo alle mimetiche militari e la stampa floreale. Per quanto riguarda i tessuti, il calore della lana e la delicatezza della seta si mixano perfettamente alle texture tecniche. Ai piedi: calzature squadrate dal sapore Seventies.