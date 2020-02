Milano Fashion Week 18-24 febbraio 2020: il calendario delle sfilate

editato in: da

Dal 18 al 24 febbraio 2020 torna la Milano Fashion Week autunno inverno. In passerella ammireremo le sfilate con le collezioni autunno inverno 2020-2021. Il calendario degli appuntamenti è particolarmente ricco con 56 sfilate, 2 presentazioni su appuntamento, 96 rappresentazioni e ben 34 eventi fashion. Scopriamo e sfilate da non perdere e tutte le date da segnare sul calendario per la settimana più fashion dell’anno.

Mercoledì 19 febbraio:

ore 9.30 Gilberto Calzolari, supported by CNMI, Viale della Liberazione angolo Melchiorre Gioia

ore 10.30 Marco Rambaldi, supported by CNMI, Via Turati 34

ore 11.30 Calcaterra, Via San Gregorio 29

ore 12.30 Ultrachic, Piazza Duomo scalone Arengario

ore 13 Maryline, Piazza affari 6

ore 14 Arthur Arbesser, Via Gaudenzio Fantoli 15/11

ore 15 Gucci, Via Mecenate 77

ore 16 Alberta Ferretti, Via Mecenate 88/A

ore 17 N 21, Via Archimede 26

ore 18 Jil Sander, Via Bramante 42

ore 20 Moncler, Viale Molise 70

Giovedì 20 febbraio:

ore 9.30 Max Mara, Via Senato 10

ore 10.30 Genny, Piazza Duomo scalone Arengario

ore 11.30 Luisa Beccaria, Via Palestro 16

ore 12.30 Brognano, Via San Barnaba 48

ore 13.30 Anteprima, Via Turati 34

ore 14.30 Vivetta, Piazza Duomo scalone Arengario

ore 15.30 Daniela Gregis, Piazza Sant’Ambrogio 23/A

ore 16 Prada, Via Lorenzini 14

ore 17.30 ACT N 1, supported by Camera Moda Fashion Trust, Via Tortona 32

ore 18.30 Fendi, Via Solari 35

ore 20.30 Moschino, Via San Luca 3

Venerdì 21 febbraio:

ore 9.30 Tod’s, Via Savona 56

ore 10.30 Emporio Armani, Via Bergognone 59

ore 11.30 Antonio Marras, Via Cola di Rienzo 8

ore 12.30 Sportmax, Via Senato 10

ore 14 Etro, Via Conservatorio 12

ore 15 Marni, Via Ventura 14

ore 16 Iceborg, Via Archimede 26

ore 17 Marco De Vincenzo, Piazza Duomo scalone Arengario

ore 18 Versace, Piazza Lina Bo Bardi 1

ore 19 Frankie Morello Milano, Via San Gregorio 29

ore 20 Cristiano Burani, Via Turati 34

Sabato 22 febbraio:

ore 9.30 Salvatore Ferragamo, Via E. Besana 12

ore 10.30 Gabriele Colangelo, Piazza Duomo Scalone Arengario

ore 11.30 MSGM, Via Calabiana 6

ore 12.30 Agnona, Via Vigevano 18

ore 13.30 Ermanno Scervino, Via Senato 10

ore 15 Philosophy di Lorenzo Serafini, Via San Paolo 10

ore 16 Cividini, Piazza Duomo scalone Arengario

ore 17 Bottega Veneta, Via Piranesi 14

ore 18 Annakiki, Via dell’Aprica 12

ore 19 Missoni, Via Ceresio 7

ore 20 GCDS, Stazione Centrale Galleria delle carrozze

ore 21 Philipp Plein, Via L Scarampo, Gate 6

Domenica 23 febbraio:

ore 9.30 Ports 1961, Via Palermo 10

ore 10.30 Drome, Via Turati 34

ore 11.30 Boss, Via G. Lorenzini 3/A

ore 12.30 Laura Biagiotti, Via Rivoli 6

ore 13.15 Fila, Via Valtellina 7

ore 14 Dolce & Gabbana, Viale Piave 24

ore 15 Vien, Supported by CNMI, Piazza Duomo scalone Arengario

ore 16 Giorgio Armani, Via Bergognone 59

ore 18 Simona Marziali MRZ, Supported by CNMI, Via Turati 34

Lunedì 24 febbraio: