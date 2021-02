editato in: da

Donna di carisma non comune, Michelle Obama è una donna davvero magnetica, una di quelle rare persone che irradiano un’energia incredibile e per le quali parlare del loro abbigliamento sembra quasi una quisquilia. Quello che indossa non è altro che un accessorio funzionale alla sua personalità. Ciò premesso, vediamo insieme qualcuno dei suoi look!

Michelle Obama, la pagella dei suoi look: all’insediamento di Biden

STEL-LA-RE. Mi è piaciuta tantissimo. Il look monocromatico nei toni dei bordeaux le stava d’incanto. Aver spezzato la figura in alto con una cintura ha strategicamente allungato le gambe, slanciandola. Il pantalone palazzo era elegantissimo (prendere nota: non sempre serve la gonna per essere eleganti!) e il cappotto lungo era il tocco di classe. Bellissima! Voto 9 e mezzo (ma solo perché il 10 non lo do mai, come i miei professori di greco del liceo!).

Michelle Obama, la pagella dei suoi look: cappotto e camicia

Quando si dice la semplicità di cappotto e camicia: eccoli qui! La camicia ha la particolarità di avere il colletto nero, colore ripreso dal pantalone. Ecco, ad essere proprio pignola, avrei accorciato un pochino l’orlo del pantalone, perché cade un po’ troppo morbido sulla scarpa. Per il resto… impeccabile. Voto 8.

Michelle Obama, la pagella dei suoi look: in bianco

Prendere nota per i look della prossima estate: abito bianco stile impero che non segna il punto vita e i fianchi e alza il baricentro, allungando la figura, da portare anche con zeppe in rafia o sughero. Accessorio top? La borsa con il dettaglio della tracolla a foulard. Voto 8 e mezzo.

Michelle Obama, la pagella dei suoi look: con l’abito in fantasia

Notate con Michelle cerchi sempre abiti che segnano il punto vita in alto, in modo da non fasciare l’addome e alzare il baricentro, allungando la figura. Anche qui fa la stessa cosa, usando un abito in fantasia, abbinato ad un semplice sandalo basso e informale. Esempio di come non sia necessario indossare i tacchi per essere eleganti!