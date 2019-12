Mi vesto per le Feste! Pronte al brindisi di fine anno?

editato in: da

Le Feste di fine anno sono alle porte, e, come ogni anno, la domanda che ci facciamo sempre e comunque è: “Come mi vesto?”. Niente paura, ecco qualche consiglio!

Siamo in ballo e balliamo, già perché la sera dell’ultimo dell’anno è vicina! Che sia una cena, una festa tra amici o una serata romantica ecco qualche consiglio per come vestirci in questa occasione super speciale!

Le tendenze più stilose per dare il benvenuto al nuovo anno!

Paillettes

I vestiti luccicanti sono l’accoppiata perfetta per le feste, ma quest’anno c’è una brillante novità. Le classiche paillettes oro e argento infatti, affrontano una certa concorrenza da quelle rosse ricche di colore, dai blu audaci e dai verdi smeraldo.

Schiena Scoperta

Il tubino dalla schiena scoperta è un must delle Feste, quest’anno poi, va tantissimo sia lungo che corto. Per i tessuti si predilige il velluto, dai colori scuri ma densi come il blu petrolio o il verde bottiglia.

Il rosso

Per le Feste gioca con il colore e con le lunghezze! Per il colore punta sul rosso e scegli un materiale lucente come il satin. Per quanto riguarda le lunghezze, scegli un vestito più corto sul davanti e lungo dietro. Quest’anno è il top!

Belle balze

Sono tornate le balze in vita, perfette per chi ha un paio di chiletti in più o vuole coprire la “pancetta”. Molto carini i modelli con la gonna stretta o i tubini effetto seconda pelle. Le balze sdrammatizzano e rendono il capo molto originale.

In lungo

Un po’ Marliyn Monroe, un po’ Cleopatra, l’abito lungo fino ai piedi ti rende subito una diva da red carpet. Attenta però a non strafare, puntando su dettagli più rock come degli stivaletti o gli anfibi da avvinarci e una giacca di pelle come capospalla. L’abito lungo quest’anno va accollatissimo o, al contrario, punta tutto sulla scollatura a V, profondissima.

Seta o satin?

Cosa c’è di più sofisticato del tessuto effetto seta o della seta vera e propria? L’abito da sera in seta o satin è ideale per un cocktail prestigioso o una serata tra amici. In base alla formalità dell’evento, osate con un modello a sottoveste contraddistinto da spalline sottili, oppure optate per un più formale abito a collo alto senza maniche.

Insomma, le possibilità sono tante, a voi la scelta! Ricordatevi però, il vostro accessorio più bello: il sorriso!