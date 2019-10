editato in: da

Kate e Meghan ci piacciono. Poi magari possiamo amare di più il genere di una o dell’altra, ma sono indubbiamente due donne di classe. Eppure, pur avendo due stili molto diversi, hanno dei capi in comune nei loro reali guardaroba. Vediamone qualcuno!

Meghan e Kate ecco i capi che entrambe amano: gli abitini a V

Che siano modello wrapped dress, quindi incrociati, oppure modello impero, quindi stretti appena sotto il seno, gli abitini con la scollatura a V piacciono alle duchesse, soprattutto se in fantasia: fiori, motivi geometrici, microfantasie, ton sur ton… Entrambe li indossano con gran classe e ciascuna poi li declina a proprio modo: Meghan preferisce i toni più scuri, mentre Kate quelli più luminosi, scegliendo entrambe ciò che le valorizza di più, cosa su cui sono bravissime.

Meghan e Kate ecco i capi che entrambe amano: gli abiti sul verde

Ciascuna sceglie il proprio tono di verde, ma non si può dire che questo colore manchi nel guardaroba delle duchesse, anzi! Lo abbinano ciascuna con accessori diversi a seconda dell’occasione, con una predilezione per i toni del nude e del marrone nocciola. Declinato con tagli e fogge tra i più diversi, dal capo spalla all’abito da cerimonia, a quello da cocktail, a quello per gli eventi meno formali, il verde è indubbiamente un colore che le due cognate amano!

Meghan e Kate ecco i capi che entrambe amano: le espadrillas

Le portano spessissimo e le posseggono in vari colori. C’è da dire che le espadrillas con la zeppa sono calzature particolarmente comode, se si deve stare in piedi per molte ore. Entrambe le duchesse le abbinano ad abitini in fantasia o chemisier per le occasioni meno formali e preferiscono il modello allacciato alla caviglia. Avendo caviglie molto sottili, Meghan in particolare, possono tranquillamente permettersele!