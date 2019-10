Malika Ayane: ecco la pagella dei suoi look

editato in: da

La cantautrice italiana Malika Ayane ha senza dubbio uno stile personalissimo: colorata frizzante, di certo è una donna che si fa notare! Ma è sempre in grado di valorizzarsi al meglio? Vediamolo insieme.

Malika Ayane: in total black

Il minidress completato dalla giacca a tuxedo in velluto mi piace molto e ha il pregio di non fasciare troppo il punto vita di Malika. Apprezzo moltissimo anche il collant nero super coprente (sapete che non sono una gran fan della calza velata!) e l’occhiale squadrato un po’ da nerd. Qual è l’unica pecca di questo look? L’ankle boot con l’applicazione in metallo. Gli stivaletti alla caviglia hanno l’effetto di accorciare la figura e non snelliscono polpaccio e caviglie. Una calzatura bassa sul collo del piede sarebbe stata l’ideale. Voto 7.

Malika Ayane: con i pantaloni verdi

In questo look Malika equilibra perfettamente la sua figura, pur utilizzando e mescolando colori e fantasie che difficilmente sarebbero portabili in un look da tutti i giorni. I pantaloni palazzo a vita alta con il fondo ampio portati con il sandalo platform le allunga la gamba e la figura, mentre la blusa morbida portata dentro con sopra la giacca che arriva sotto al fianco minimizza appunto i fianchi che sono un suo punto di debolezza. Ottima strategia Malika! Voto 8.

Malika Ayane: con l’abito di “piume”

L’abito morbido senza una linea strutturata ha l’effetto di non dare femminilità al fisico di Malika. In più, il gioco di movimenti creato da queste “piume” plastiche e ricche di riflessi, con la fascia bianca sul fianco, allarga la figura. Scelta azzeccata quella delle pumps nude, ma purtroppo non bastano per equilibrare la fisionomia nel suo insieme. Voto 6.

Malika Ayane: con la gonna in paillettes

Nell’insieme questo look non mi dispiace, ma c’è qualcosa che non funziona: per la sua fisionomia, una gonna dal taglio dritto indossata con il cardigan oversize ha l’effetto di togliere femminilità alla figura. Il tronchetto infine non la slancia. Peccato perché la gonna in paillettes funzionava! Voto 6.