Mai sacrificare la sostenibilità per il lusso, la scelta di Stella

La moda si fa sempre più sostenibile e Stella McCartney, costantemente attenta a limitare l’impatto ambientale del brand, lancia due capi realizzati in MyloTM .

Un biomateriale nato per beni di lusso frutto della collaborazione di Stella McCartney con l’azienda tedesca Bolt Threads.

Nessun animale vivente ucciso per la pelle vegana ottenuta dal micelio, ovvero quel sottile “filamento” che unisce i funghi alla terra.

Design di moda e sperimentazione nel rispetto del nostro pianeta per i due capi totalmente cruelty-free, disegnati da Stella McCartney.

Il MyloTM è molto simile alla pelle animale, è morbido, malleabile ed è certificato biologico.

Scampoli di MyloTM sono stati usati nell’atelier londinese per realizzare a mano il top bustier nero e i sensuali pantaloni cargo. I due prototipi non saranno in vendita, ma nelle prossime collezioni di Stella Mc Cartney verranno inseriti dei capi in Mylo.

“Credo che la community di Stella non dovrebbe mai trovarsi costretta a sacrificare la sostenibilità per il lusso e MyloTM ci offre una soluzione in questo senso” dichiara Stella McCartney.

“Sono incredibilmente grato e onorato dalla lunga partnership con Stella ed il suo team e dal supporto ricevuto nel presentare MyloTM al mondo”, dice Dan Widmaier, CEO e fondatore di Bolt Threads.

Sempre più all’avanguardia e alla ricerca di nuovi materiali, con questa sorprendente collaborazione Stella McCartney unisce ricerca scientifica e design di alta moda, gettando le basi per un futuro sempre più green.

A svelarci questi due capi realizzati con materiali di nuova generazione è la bellissima Paris Jackson, figlia del Re del Pop Michael Jackson.

Classe ’98, Paris ha debuttato giovanissima nel mondo della moda ed ha posato per le più prestigiose riviste del settore.

Modella per Calvin Klein, Moschino, Stella McCartney, per citarne alcuni, la 23enne dallo sguardo color acquamarina incanta con la sua bellezza e brilla sui red carpet più esclusivi e ambiti al mondo, senza rinunciare al suo impegno nel sociale e nelle cause di beneficienza.

Attrice, modella e cantante, oggi ci strega negli scatti realizzati da Austin Lynch, come lei figlio d’arte, il padre è il famosissimo David Lynch.