L’Outfit giusto per le Messe delle Feste?

editato in: da

Uno degli appuntamenti imprescindibili del Natale è la Messa, prima della vigilia, e poi del 25 dicembre. Sono in molte ad avere dubbi e perplessità su come vestirsi. Per non commettere errori di stile in un’occasione così importante, ecco le dritte da seguire!

L’outfit per la Messa della Vigilia

Una delle ricorrenze più sentite e importanti dell’anno è la Messa della sera del 24 dicembre. Trattandosi di un’occasione serale, sono concesse alcune varianti che poi non ritroveremo per la messa di Natale del giorno dopo.

Scopriamo insieme i SÌ e i NO per il dress code.

SÌ al cappottino dal taglio sartoriale e in un tessuto prezioso come cachemire o lana mohair. I colori avranno come palette i classici: nero, grigio o blu, con un’eccezione per il rosso, colore simbolo delle festività natalizie.

SÌ anche a un caldo piumino magari in raso o in un tessuto impreziosito da decori in pizzo o applicazioni ton sur ton. In questo caso la scelta delle varianti cromatiche cadrebbe su tinte nude o chiare: beige, ghiaccio o rosa cipria.

SÌ ai giacconi svasati o dai volumi over, da portare morbidi e scivolati sulla figura per un look fashion.

Siete alla ricerca di un piglio più cool? Evidenziate la vita con una cintura alta a contrasto. Tra i tessuti di punta le varianti in lana effetto peluche o a maxi quadri nei toni del grigio e nero.

SÌ a pantaloni e gonne di varie lunghezze e forme, l’importante è che si accostino con il capo spalla. Mentre per il sopra, immancabili caldi twin set, per chi ama l’eleganza indiscussa o avvolgenti maglioni dai colli importanti se preferite essere stilose.

NO tassativo a effetti scintillanti di paillettes, strass. Otterreste un effetto troppo appariscente in un’occasione religiosa come questa. Lo stesso vale per gli accessori: banditi qualsiasi tipo di orecchini troppo vistosi e borse e scarpe eccessivamente eccentriche. Preferite questo tipo di accessori per la cena in famiglia o con gli amici.

NO assoluto anche a maquillage troppo marcati o dai colori squillanti. Anche il trucco ha la sua importanza in questa circostanza: via libera a look naturali dai toni discreti e luminosi. Avrete tutto il tempo per sbizzarrirvi con smokey eyes da sballo e labbra rosso fuoco durante i brindisi nelle sere di festa.

L’outfit per la Messa di Natale

Come già accennato in precedenza, per la messa del 25 dicembre, basterà adottare qualche piccola variante per essere eleganti senza per questo rinunciare a quel tocco moda che tanto ambite. Ecco cosa è consigliato e cosa da bandire dal vostro outfit.

SÌ al cappotto color cammello, oltre ad essere un capo molto chic, regala sempre un’aria da vera lady. Le proposte sono due: se avete una figura snella, optate per un modello sciancrato dalla abbottonatura a doppio petto. Avete una silhouette più morbida? La linea svasata con collo sciallato è sempre la scelta vincente.

SÌ anche al bel piumino dall’aria sporty/chic. Le nuance più hot vedono in pole position il pastello carta da zucchero, l’immacolato bianco o il classicissimo nero. Rendetelo più cool indossando una tracollina di pelle con stampa cocco o in morbidissima pelle scamosciata.

SÌ alla mantella! Se cercate qualcosa di terribilmente scenografico ma al contempo con un’allure da lady like, questo è il vostro capo. Le più nuove hanno lunghe frange ai bordi o giocano con effetti double face, per sorprendere con i contrasti.

NO ad abiti troppo aderenti, trasparenze e spacchi inappropriati per l’occasione. I vari ammiccamenti, lasciamoli per i party.

NO ad accessori troppo ingombranti come maxi borse, stivali inguinali cuissard e occhiali neri da diva. Per ognuno di questi pezzi c’è il luogo e l’occasione più appropriati per indossarli. Gli accessori su cui puntare sono eleganti, misurati, gli stessi che usereste per un importante appuntamento di lavoro.

NO ai tacchi stiletto o 12 cm.

Oltre ad essere scomodi, se non siete una addicted del “trampolo”, affidatevi a una décolleté 9 cm o a uno stivaletto con tacco 7 cm, molto in voga soprattutto tra le influencer del momento.