Look romantico: fiocchi e veli per la prossima stagione

Chi mi conosce lo sa: io sono una romantica! Riprendere, anche solo con un tocco, un dettaglio, un look di altri tempi, ha sempre un effetto delizioso e rende unico tutto un outfit. Vediamo insieme qualche spunto da considerare per la prossima stagione (posto che, se volete, temperature permettendo, potete già cominciare ad utilizzare qualcuno di questi capi!).

Look romantico per l’autunno inverno: colli a fiocco

La blusa con il collo a fiocco è uno dei capi romantici per eccellenza. Se poi la indossate in voile e di colore chiaro, avete centrato l’obiettivo. Ovviamente, in questo caso, occhio alla biancheria: il mio suggerimento, soprattutto se i colori sono chiari, è quello di metterla color nude, in modo che non si veda. Discorso diverso invece in caso la blusa sia nera: in questo caso, potete optare per un reggiseno nero.

Look romantico per l’autunno inverno: rouches e volants

Cosa c’è di più romantico di rouches e volants? Se poi si indossano anche con un collo a gorgiera, l’effetto dama d’altri tempi è raggiunto con successo! Attenzione però a non cadere in un look troppo mieloso: spezzate e sdrammatizzate, aggiungendo ad esempio cuissardes, come nel look di Alberta Ferretti qui sotto, oppure, se avete un animo rock, optate per anfibi o bikers.

Look romantico per l’autunno inverno: tulle e velette

Questi look di Dior sono assolutamente meravigliosi, così come tutta la sfilata Fall Winter 2019/2020. Cosa copiare qui? Beh… potendo, tutto! Ma, in caso le finanze siano limitate, a parte la veletta sul cappellino da pescatore (o bucket hat), non fatevi mancare un paio di décolleté basse a punta da indossare con un calzettino alla caviglia.

Look romantico per l’autunno inverno: fiocchi tra i capelli

Un’acconciatura romantica è quanto di più semplice si possa eseguire per ottenere un look d’altri tempi. Aggiungete un fiocco e spettinate appena i capelli in modo da sembrare più effortless chic e sarete bellissime!