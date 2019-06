Look per le feste… in rosso! Ecco qualche idea per voi

editato in: da

Qual è il colore più natalizio di tutti? Il rosso senza dubbio! Un colore che sprizza energia e vitalità e che fa pensare all’albero di Natale, alle palline, alle lucine in giro per casa… c’è poco da fare, il rosso mi piace un sacco! Visto che stiamo entrando nel vivo, perchè non indossarlo in chiave natalizia? Ecco qualche proposta di look per voi.

Look per le feste in rosso: l’abito

Pranzo di Natale in versione super fashion? Provate con un abito aderente da completare con accessori dorati. Il tocco in più è il rossetto. Rosso, ovviamente.

Look per le feste in rosso: i pantaloni

Come fare per mettere a Natale i pantaloni rossi che avete messo e stramesso tutto l’autunno? Semplice, abbinateli ad un po’ di paillettes! Con l’argento non rischiate che l’effetto sia eccessivo. Se volete sdrammatizzare ulteriormente, il mio consiglio è quello di non mettere i tacchi.

Look per le feste in rosso: i dettagli

I dettagli rossi stanno bene in estate, ma anche in inverno, figuriamoci a Natale! Per una volta in un anno, vi concedo perfino il pendant borsa/scarpe (che altrimenti, lo sapete, faccio un po’ fatica a promuovere, perchè mi sa un po’ da agé).

Look per le feste in rosso: in chiave tartan

Che il tartan vada alla grande, questo l’abbiamo capito: perchè non provare ad indossarlo al pranzo di Natale? Che sia gonna, pantaloni, o completo, va sempre bene. Se volete un effetto British, provate ad aggiungerci una camicia bianca, che sta bene sempre e con tutto, e ai piedi mettete un paio di stringate a uomo. Classiche, ma con stile.

Look per le feste in rosso: il completo

Per chi non può proprio fare a meno del rosso, ci vuole un completo. Attenzione però: spezzate con accessori neri, altrimenti l’effetto Babbo Natale è proprio dietro l’angolo! Gioielli piccoli e dorati e siete pronte!